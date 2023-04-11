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考生注意！112年學測成績轉換分科測驗級分查詢看這裡

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心112學測級分換算系統於今上午10時上線，考生可自行輸入資料查詢級分轉換後的成績。記者黃義書／攝影
大考中心112學測級分換算系統於今上午10時上線，考生可自行輸入資料查詢級分轉換後的成績。記者黃義書／攝影

去年分科測驗首屆考試上路，各科分數有別以往的指定科目考試改採60級分制，於最終分發入學階段，若校系參採學測成績則須從15級分轉換成分科測驗60級分制，大考中心112學測級分換算系統於今上午10時上線，考生可自行輸入資料查詢級分轉換後的成績。

打算參加112年「考試分發」的考生，可於即日起10點起上大考中心網站查詢學測成績級分換算成60級分制的結果。自去年起，學測成績納入考試分發採計使用，各科由15級分制換算為60級分制；而作為考試分發檢定時，學測各科仍以15級分計算，仍依頂、前、均、後、底等五標為檢定標準。

大考中心於今天上午10時起開放系統，學生可至大考中心網站111學年度學科能力測驗試務專區(https://ap.ceec.edu.tw/RegExam?ExamTypes=A)，或以電話語音02-2364-3677查詢。

考生專區查詢需準備「身分證（居留證）號」與自行設定「密碼」，進入考生專區後點選成績查詢即可查閱成績。快速查詢則是利用「應試號碼」與「身分證（居留證）號」，於大考中心網站學科能力測驗、試務專區、成績查詢中，輸入「應試號碼」與「身分證（居留證）號」，即可查閱成績。

大考中心也公布分數轉化表，若考生學測時拿下15級分，經轉化後應會落在57至60級分；若為14級分，經轉化後則會落在53至56級分間，而非外界所認知直接乘上4的倍數。

學測成績級分轉換。圖／翻攝自大考中心
學測成績級分轉換。圖／翻攝自大考中心

112學測 身分證 分科測驗

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