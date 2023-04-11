學測作文「玉蘭花」寫父親外遇 呂秋遠對作文、婚姻及外遇10大提醒

今年學測國文寫作有考生以「玉蘭花」為引子，帶出父親偷情、外遇生命經驗，引起熱議。律師呂秋遠今在臉書貼文，除稱讚學生創造力，並提出10大提醒，包括千萬不要在還沒離婚前，帶小孩跟第三者見面約會。

今年學測國文寫作情意題以作家蔣勳文章為閱讀材料，以「花草樹木的氣味記憶」為題，要求學生撰寫文章。近來有網友上大考中心網站搜尋佳作，其中一位考生在文中以「玉蘭花」為引，帶出父親偷情、外遇的生命經驗，在網路掀起熱議。

呂秋遠說，關於玉蘭花這篇學測作文，無論是層次、轉折、暗喻、比擬，都運用得實在成熟。這位高中生，為了書寫「花草樹木的氣味回憶」，特地挑了玉蘭花。故事內容是他剛上小學的第一個暑假，坐在後座，目睹父親向路邊的婦人買玉蘭花，坐在副駕駛座的那位女性，皮膚像玉蘭花瓣一樣白皙、還有淺藍色的雙眸，聞起來味道輕柔、令人著迷，但「偷情的玉蘭花串起的情慾，令人作嘔的花香」，成了童年一部分記憶，也開啟往後的沉重暑假。

呂秋遠說，透過這篇作文，要提醒各位朋友幾件事：

1.作文要高分，字跡很重要，如果字體不好看，就要用很多、很多的內容來彌補。字跡又好看、內容又充實的作文，萬中選一而已。

2.想像力就是作文的超能力。玉蘭花與爸爸的第三者可以連結，這已經不是臨場反應而已，而是信手拈來的創造力。

3.老是寫阿嬤過世，真的不是辦法，她都想從墳墓裡，站起來罵人了！

4.別以為孩子小，他真的知道爸媽是不是愛對方。特別是副駕駛座上到底是誰，通常他們很敏感。

5.不要、絕對不要、千萬不要，在還沒離婚前，帶小孩跟第三者見面約會。

6.許多的外遇曝光，都是孩子看到的，別懷疑他們的觀察力。

7.追求真愛是正確的，不是好老公，也不見得就不是好爸爸，但是離婚後再來，好嗎？

8.目睹爸媽外遇，這就跟目睹爸媽家暴彼此的程度是一樣的，他可能得花上一生來療癒自己。

9.孩子的筆，勝過刀劍。字字不提外遇、句句都是血淚，恭喜這位父親，成為台灣最有名的玉蘭花消費者。