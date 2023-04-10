屏縣美和高中學生她人小志氣高 立志念中醫背後有原因

屏東縣私立美和高中今年繁星、特殊選才錄取表現亮眼，三年級的楊惟淂繁星錄取中國醫藥大學中醫學系甲組，甲組是中、西醫雙主修學程，高二時她以《如何面對生命的終點》為主題自主學習，並製作學習筆記與小論文，學習臨終照護的觀念與面對死亡態度，學醫幫助人。

美和高中三年級楊惟淂，個子雖特別嬌小，但她人小志氣高，多才多藝，英文多益聽讀測驗，高一時考取945分；高二時以《如何面對生命的終點》為主題進行自主學習，並製作學習筆記與小論文，學習臨終照護的觀念以及面對死亡的態度，考取基本救命術（BLS）證照；田徑短跑更是傑出，是運動會的常勝軍。

楊惟淂說，她從小對生物、自然科有興趣，喜歡看醫藥主題的影集，像是良醫莫非。會加深她念醫學想法，是國中時家人差點心肌梗塞，好在緊急發現趕緊送醫救治，高中時參加醫學營，另外也受到看診中醫師影響，有西醫背景，與中醫知識，與生活相貼近，讓她埋下習醫的想法。

繁星錄取台大的朱伭燁及鄭冬璇、日前特殊選才台大希望入學錄取李俊葳及葉欣楊，其中朱伭燁、葉欣楊，兩人都錄取台大心理系，繼續當同學。葉欣楊在國中時發現罹患紅斑性狼瘡，她想念心理系，喜歡傾聽。