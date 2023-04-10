屏縣美和高中學生她人小志氣高 立志念中醫背後有原因

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣私立美和高中三年級的楊惟淂繁星錄取中國醫藥大學中醫學系甲組，甲組是中、西醫雙主修學程，學醫幫助人。記者劉星君／攝影
屏東縣私立美和高中三年級的楊惟淂繁星錄取中國醫藥大學中醫學系甲組，甲組是中、西醫雙主修學程，學醫幫助人。記者劉星君／攝影

屏東縣私立美和高中今年繁星、特殊選才錄取表現亮眼，三年級的楊惟淂繁星錄取中國醫藥大學中醫學系甲組，甲組是中、西醫雙主修學程，高二時她以《如何面對生命的終點》為主題自主學習，並製作學習筆記與小論文，學習臨終照護的觀念與面對死亡態度，學醫幫助人。

美和高中三年級楊惟淂，個子雖特別嬌小，但她人小志氣高，多才多藝，英文多益聽讀測驗，高一時考取945分；高二時以《如何面對生命的終點》為主題進行自主學習，並製作學習筆記與小論文，學習臨終照護的觀念以及面對死亡的態度，考取基本救命術（BLS）證照；田徑短跑更是傑出，是運動會的常勝軍。

楊惟淂說，她從小對生物、自然科有興趣，喜歡看醫藥主題的影集，像是良醫莫非。會加深她念醫學想法，是國中時家人差點心肌梗塞，好在緊急發現趕緊送醫救治，高中時參加醫學營，另外也受到看診中醫師影響，有西醫背景，與中醫知識，與生活相貼近，讓她埋下習醫的想法。

繁星錄取台大的朱伭燁及鄭冬璇、日前特殊選才台大希望入學錄取李俊葳及葉欣楊，其中朱伭燁、葉欣楊，兩人都錄取台大心理系，繼續當同學。葉欣楊在國中時發現罹患紅斑性狼瘡，她想念心理系，喜歡傾聽。

美和高中校長王致皓說，學校以「多元、適性學習」為教育理念，108課綱強調素養導向學習中，目標更明確、更自信。學生們普遍會以自身學測分數的優勢，透過申請方式入學。今年學測高分群表現頗佳，預估醫、藥學及相關熱門科系及頂大人數會比往年增加，學校協學生們相關升學輔導，讓學生們能實現目標，進入理想的學校就讀。

屏東縣私立美和高中今年繁星、特殊選才錄取表現亮眼，繁星加上特殊選才，有四名學生錄取台大。記者劉星君／攝影
屏東縣私立美和高中今年繁星、特殊選才錄取表現亮眼，繁星加上特殊選才，有四名學生錄取台大。記者劉星君／攝影

醫學 中醫 台大

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