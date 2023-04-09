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父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

今年學測國文寫作情意題以作家蔣勳文章為閱讀材料，以「花草樹木的氣味記憶」為題，要求學生撰寫文張。近來有網友上大考中心網站搜尋佳作，其中一位考生在文中以「玉蘭花」為引，帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。有網友說，該考生用短文篇幅完成了一篇小說，也有網友盛讚，敢在大考寫這題材好猛，「一字不提外遇，句句都是證據」。

近日有網友在Dcard上以「有人認識這位外遇被小孩寫在學測作文的爸爸嗎」為題發表文章，立刻吸引網友熱烈討論。該考生在今年學測作文中，以「玉蘭花」作為描摹花草樹木氣味的主角，並帶出自己國小暑期的生命經驗，文章前後呼應，將玉蘭花香味與生命經驗結合的透徹，被大考中心選為佳作，公開在網路上讓民眾參閱。

大考中心在評分說明則指出，該生以玉蘭花為引，帶出作者一段苦澀的成長經驗，揉合年幼時似懂非懂的迷濛，以及長大之後對成人世界的感受與了悟。敘寫時則交替於年幼及現在的自我目光，時而隱晦，時而顯露，將玉蘭花的香味與生命的複雜況味結合起來。評分教師認為，該生文筆老練，描寫生動，寓意、層次豐富。

網友也留言討論，「看完感受到作者的氣憤，感想：好瘋」、「讀的時候感覺都能聞到玉蘭花妖嬈的味道 好愛這個文筆、這個字」、「大考願意選這種非八股、非歌頌傳統感情價值的文章蠻好的」；也有網友指出，作者字體雖娟秀，確有行書風範，其實閱讀起來不算太容易，且在一些標點符號的運用上不甚謹慎。但因應素養課綱的變化，可看出評審越來越將評分重心轉往「內容」，而非「形式」。

但也有網友質疑文章真實性，猜測內容並非真實，「從小到大作文都是現場編故事」；也有網友說，「同學作文拿全班第一，寫她爸過世寫得讓人同情她的遭與鬱，不禁關心起這位資優生，然而她只冷冷的說了句，我爸活得好好的，不這麼寫怎麼得高分」；也有網友看完文章後表示，來自朋友的話「一字不提外遇，句句都是證據」。

有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。示意圖。圖／ingimage
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。示意圖。圖／ingimage

外遇

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