教團質疑數乙命題恐消滅數B 大考中心：包含數A和B共有單元

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，因應大學端招生需求，114學年分科測驗將加考數乙，未料數乙命題基礎卻是以數A為本，高二學生恐為了追求選填志願的最大值，於高二時多選擇修數A，擾亂分流學習的本意，更可能消滅數B。大考中心稍早回應，數學乙測驗內容規劃是以高三數乙為本，且包含高一部定必修、高二數A和B共有單元以及數乙相關單元為範圍。

全教總高中委員會副主委臧俊維今表示，108課綱下高二起數學分流為A、B，高數學需求如理工醫農的學生可修讀數A，並於高三加深加廣學習時選修數甲；數B則針對文史、藝術、商管等為志願的學生，若學生志在商管科系，可於高三加深加廣課程選修數乙，或高三不再修讀數學亦可，透過適性分流減輕學生負擔。

但臧俊維指出， 114學年分科測驗欲加考數乙，但大考中心於設定命題範圍時卻是以數A為基礎，甚至納入數A特有範圍，學生為了追求最大化效益，乾脆高二時都選擇修讀數A，因數A什麼都包含，高三時亦可選擇數甲或乙，違背適性分流的初衷，更可能消滅數B。呼籲教育部盡速召開專案會議亡羊補牢，且數乙命題範圍應以數A與數B重疊內容及數乙課綱範圍為準。

大考中心今天回應，自招聯會決定114學年分科測驗納入數乙開始，大考中心就積極研擬數乙相關試題，去年完成全國高中、大學相關學系問卷調查，並初步撰寫考試說明草案，其中數乙測驗內容規劃以高三「數學乙」為本，且包含高一數學部定必修，以及高二數A和數B共有的單元，以及數乙學習單元為範圍。

大考中心也說，中心持續與各界溝通、凝聚共識，以便於四月底配合招聯會公告114學年各招生管道數學科參採，以及114學年分科測驗數學科考試說明。

教育部也表示，國教院將於4月底前，偕同高中數學學科中心，進一步研擬修習數學B的學生於高三修習數學乙所需的教學及學習建議，協助高中數學科教師經由適當的教學規劃及課程安排，讓高二修習數學B的考生在修畢高三數乙課程後，有足夠的能力應考分科測驗數學乙。