論文抄襲案衝擊？台大國發所碩專班招生名額比報考人數多

國立台灣大學碩士在職專班112學年招生於二至三月開跑，三月初報名截止。其中國發所碩士在職專班去年受政治人物論文抄襲案影響，今年台大統計，國發所碩專班112學年甲乙組如期招生，但報名人數相較去年減少，招生名額均大於報考人數。

去年前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦均因國發所碩士在職專班學位論文抄襲，雙雙遭取消學位。去年曾有媒體報導，國發所碩專班等將於112學年停招，但今年一月簡章公告，國發所碩專班甲乙組均如期招生，甲組提供7個入學名額、乙組23個，和去年雷同。

但根據台大最新公告的「112學年度碩士在職專班招生報名人數」統計，國發所碩專班兩個組別報名人數均較去年下跌，甲組僅6人報名，較去年減少10人；乙組17人報名，較去年減少27人。

台大也統計，112碩士在職專班全校共提供417個名額，吸引1178人報名，名額相較去年僅少一名，報名人數則較去年減少88人。

根據台大數據，今年報名人數最多者仍是「創業創新管理碩士在職專班」（EiMBA），提供商界創業教育，共計30個名額吸引298報名。其次則為「事業經營碩士在職學位學程」，142人報名；以及經濟學系碩士在職專班，117人報名。