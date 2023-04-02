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首度出現醫師科學、工程超越醫系 陽明交大錄取率僅5%

聯合報／ 記者韋麗文/台北即時報導
陽明交大。圖／聯合報系資料照片
陽明交大。圖／聯合報系資料照片

醫學與科技的融合趨勢與需求，在今年的大學招生上呈現，首度出現醫學系的醫師科學家組與醫師工程師組錄取率，較醫學系更激烈的情況。陽明交大醫學系今年預計招收41名醫師組、10名科學家組、10名工程師組，第一階段報名學生幾乎都是滿級分，而醫師科學家與工程師組錄取率僅5%，比醫學系的17%更為搶手。

陽明交大醫學系醫師組今年有237名學生報名，通過第一階段篩選人數為94名，將錄取41名；而成立第八年的醫師科學家組與成立第四年的醫師工程師組，報名分別有151名、202名學生，通過第一階段篩選人數各有30名，最終將各錄取10名。

醫學系錄取本就非常激烈，在科學家與工程師組將更為困難。陽明交大醫學系副主任楊智傑指出，因學生們看見醫學與科技融合的未來方向，從錄取率分析，醫學系科學家組與工程師組錄取率僅5%，較醫師組的17%，競爭將更為激烈。

在學生素質上，不論是醫師組、科學家組、工程師組學生幾乎都是吸引滿級分的優異學生，報名醫師科學家與工程師工程師組的學生們，平均級分是58級分，雖略低於醫學系醫師組的59級分，楊智傑指出，科學家組與工程師組的數學、物理、化學的級分採用高倍率，放大學生的數學、物理、化學級分，也就是需要數理特別強的學生，並對生物有興趣。

楊智傑建議，在第二階段的面試過程，學生們可以著手準備如何運用工程能力於醫學領域中，例如如何運用人工智慧運用於醫學，或將人工器官等仿生材料植入人體等，「有想法」最為重要。此外，數理能力的筆試也別鬆懈。

陽明交大校長林奇宏表示，可以看見科技進步對於學生在選擇科系的影響。他相信，這只是開始。過去，醫學系與科學理工科系的結合說是「跨域」，醫學系的思維方式講究歸納法、科學理工系講究的是演繹法，完全是不同的思維方式。如今兩個領域將要進入融合，僅將電機資訊課程讓醫學系學生去研讀顯然已經不足夠，將著手持續推動整個學程的改變，培養真正的醫師工程師。

他舉例，醫學系與資訊工程都是學分極重的科系，若是只把學分疊加上去，將會造成學生太重的負擔，因此需要「學分卸載」，課程的去蕪存菁，透過新的工具運用、新的思維與教學方式，融合課程內容，讓學生們更有效率、更聰明的學習，才能產生新的轉變。

由於科技進步快速，傳統的醫學系將越來越難跟上挑戰，林奇宏指出，過去的醫學教育是線性的，學生們在學校畢業就進入醫界服務，為了跟上挑戰，將以開放的校園、迴圈教育，鼓勵醫師們隨時回到學校選擇有興趣的學分，修習學位。

醫學 醫師 陽明交大

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