快訊

D社愚人節震撼彈！韓媒直擊「李到晛❤林智妍」戀愛ing 《黑暗榮耀》劇組都知道

台東美少女錄取台大機械工程 不玩手遊愛旅遊頻道

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
黃允妍的姑婆黃月鳳表示，允妍從小就能專心思考，每次珠心算測驗都名列前茅。記者卜敏正／攝影
黃允妍的姑婆黃月鳳表示，允妍從小就能專心思考，每次珠心算測驗都名列前茅。記者卜敏正／攝影

台東女中高三生黃允妍日前透過繁星錄取台大機械工程學系，是東女這屆繁星唯一台大生。她來自一般家庭，從小就跟同學一起上補習班、補習珠心算，每天玩手機2小時，但坦言沒玩手遊，透過手機看影片、學語文，認識世界各國文化。

台東市長陳銘風日前到黃允妍家張貼紅榜，恭喜她台大金榜題名，也好奇為何會選擇機械工程學系，對此黃允妍坦言「因為喜歡物理」。

黃允妍表示，來自一般家庭，父母親也不是老師、教授或公務員，從小就和許多人一樣，下課就去安親班補習，兒時母親送她學珠心算，除有不錯成績，也培養專注思考習慣，對數理科也有相當興趣。

她說，國高中成績一直不錯，師長曾經詢問是否考慮讀醫學系，但考量個性文靜、有點怕血，原規畫讀藥學，但就讀高中後對物理愈來愈感興趣，和同學們組隊參加「物理探究實作競賽」拿下二等獎後，確立自己目標朝理工方面努力。

黃允妍說，讀書必須理解內容、知其所以然後更容易背誦，平常除專心上課，回家也安排時間複習，也會玩手機，每天手機時間大約2小時，主要是看影片、透過網路學習各方面知識。

她坦言，因為沒機會出國旅遊，尤其愛看外國旅遊頻道，認識各國多元文化、學習外語。對於手遊她則坦言「沒玩過」，若讀書太累，選擇和家中毛小孩「小柴」玩耍，或看小說釋放壓力。

台東市長陳銘風（在）日前到黃允妍家張貼紅榜，恭喜台大金榜題名。記者卜敏正／翻攝
台東市長陳銘風（在）日前到黃允妍家張貼紅榜，恭喜台大金榜題名。記者卜敏正／翻攝
台東女中高三生黃允妍，日前透過繁星錄取台大機械工程學系。記者卜敏正／攝影
台東女中高三生黃允妍，日前透過繁星錄取台大機械工程學系。記者卜敏正／攝影

台大

延伸閱讀

高雄正義中學繁星成績傲人 錄取率達90%

中國完美世界手遊《女神異聞錄：夜幕魅影》和諧惡魔設計 香香造型全包緊緊？

繁星放榜班級座位大風吹！ 同學一句話讓個申學生心碎：有點被歧視

「媽祖貼」有天然香氛 達人讓精油貼紙防蚊醒腦舒眠有文化

相關新聞

台東美少女錄取台大機械工程 不玩手遊愛旅遊頻道

台東女中高三生黃允妍日前透過繁星錄取台大機械工程學系，是東女這屆繁星唯一台大生。她來自一般家庭，從小就跟同學一起上補習班...

學生拚分科測驗 繁星放棄入學比率升

一一二學年學測報名人數約十一點八萬，較去年緩升。但根據甄選會統計，三大升學管道中，繁星推薦、個人申請今年報名人數均降，大...

放棄繁星推薦錄取較去年多 考生盼好上加好拚分科測驗

112學年學測報名人數約11.8萬，較去年緩升約2000人。但根據甄選會統計，三大升學管道中繁星推薦、個人申請今年報名人...

學測數學抱蛋進頂大？ 校方：未列篩選 不代表零分錄取

少子化下大學盼於申請入學階段盡量招滿學生，但有家長團體近日於臉書社團指出，稱國立陽明交通大學材料系申請入學第一階段，完全...

陽明交大材料系不採數學惹議 系方：第2階段會看

大學招生競爭激烈，不少熱門校系減少採計科目。陽明交通大學材料系申請入學第1階段，完全不採計數學科，在網路引起熱議。系方則...

高雄正義中學繁星成績傲人 錄取率達90%

112年繁星放榜，高雄正義中學今年有40位學生上榜，錄取學校包含成大、政大、台師大、高醫大、中國醫大、中山醫大等頂尖大學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦