台東美少女錄取台大機械工程 不玩手遊愛旅遊頻道

台東女中高三生黃允妍日前透過繁星錄取台大機械工程學系，是東女這屆繁星唯一台大生。她來自一般家庭，從小就跟同學一起上補習班、補習珠心算，每天玩手機2小時，但坦言沒玩手遊，透過手機看影片、學語文，認識世界各國文化。

台東市長陳銘風日前到黃允妍家張貼紅榜，恭喜她台大金榜題名，也好奇為何會選擇機械工程學系，對此黃允妍坦言「因為喜歡物理」。

黃允妍表示，來自一般家庭，父母親也不是老師、教授或公務員，從小就和許多人一樣，下課就去安親班補習，兒時母親送她學珠心算，除有不錯成績，也培養專注思考習慣，對數理科也有相當興趣。

她說，國高中成績一直不錯，師長曾經詢問是否考慮讀醫學系，但考量個性文靜、有點怕血，原規畫讀藥學，但就讀高中後對物理愈來愈感興趣，和同學們組隊參加「物理探究實作競賽」拿下二等獎後，確立自己目標朝理工方面努力。

黃允妍說，讀書必須理解內容、知其所以然後更容易背誦，平常除專心上課，回家也安排時間複習，也會玩手機，每天手機時間大約2小時，主要是看影片、透過網路學習各方面知識。