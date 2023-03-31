放棄繁星推薦錄取較去年多 考生盼好上加好拚分科測驗

112學年學測報名人數約11.8萬，較去年緩升約2000人。但根據甄選會統計，三大升學管道中繁星推薦、個人申請今年報名人數均降，大學和高中端預估，應是去年分發入學優勢，促使今年學生多想朝分科測驗努力；隨繁星推薦已於三月底放榜，大學端也觀察到，今年放棄繁星錄取資格者較多，評估學生想再努力幾個月考上理想志願。

學生持學測成績可報名繁星推薦、申請入學等升大學管道，但統計指出，今年繁星推薦報名人數較去年減少1312人、申請入學減少5238人。

台南一中等學校觀察，今年學校報名申請入學的學生數略降，多是學生寧缺勿濫，想拚分科測驗讀理想中的校系。成功高中校長孫明峯也指出，去年分發入學人數少、缺額多，不少學生考上比預期中更好的校系，學校也有部分學生決定要參加分科測驗，選擇不參加申請入學。

部份學生傾向再攻分科測驗，也反應於放棄繁星錄取資格數據上。甄選會統計，今年599人放棄繁星推薦錄取資格，較去年226人多。

中原大學教務長皮世明表示，去年適逢新課綱考招第一屆，學生繁星上榜後由於無法推知申請、分發狀況，傾向落袋為安「上了就去」。但去年最終分發結果出爐，不少學生錄取比預期中更佳的志願，進而影響今年考生傾向循分發管道入學；學校也發現，今年放棄繁星入學資格的學生較往年多一些。

但皮世明也觀察，今年學生跟學校的想法不同，學校多想在繁星、申請入學招生，如中原大學已將上述兩管道名額占比調至上限，部分的私校則已寄存名額，預計今年分發入學缺額會變少，但分科測驗報名人數可能增加，不會有去年這麼容易。

元智大學教務長謝建興則談到，今年確實不少學生認為循分發入學較易進入國立大學，學校端發現，今年繁星推薦管道滿招，但放棄入學者則比去年多。

但謝建興也提醒，學生今年想朝分科測驗努力、單靠成績爭取好學校無可厚非，但近年各校分發入學管道的名額愈來愈少，若考生往分科測驗流動，競爭勢必比去年激烈，但學生選擇路徑後就應努力執行、真材實料應考，「最怕學生什麼都想嘗試，結果什麼都做不好。」