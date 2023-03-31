學測數學抱蛋進頂大？ 校方：未列篩選 不代表零分錄取

少子化下大學盼於申請入學階段盡量招滿學生，但有家長團體近日於臉書社團指出，稱國立陽明交通大學材料系申請入學第一階段，完全不採計數學，更質疑「數學零分也可以進頂大學工程系？」系方則表示，未將數學科列入篩選條件，但不代表數學考零分就能錄取，且根據以往經驗，錄取學生數學普遍都在前標水準。

國教行動聯盟副理事長、十二年國教家長聯盟副理事長陳國祚今天在「十二年國教家長聯盟（基北區）」臉書社團貼文，指陽明交大材料系今年於申請入學管道，未將數學科列入檢定或篩選科目中，更質疑莫非「數學零分也可以進頂大學工程系？」

根據甄選會公開資訊，該系檢定標準為英文、自然需達學測前標，篩選順序一為國、英、自需42級分，篩選順序二則為英、自需29級分，綜觀上述資訊，考生若想通過該系一階篩選門檻，自然科或英文科其中一科需為滿級分，能滿足上述條件者，數學能力應不會太差。

對此，陽明交通大學材料系主任也吳文偉說明，申請入學第一階段未採計，不代表不重視數學。考生進入第二階段甄試書面審查時，將會參考高中各科成績排名。

吳文偉也強調，「沒有篩，不代表零分就能進。」系上歷年通過一階篩選的學生，數學科表現普遍都有「前標」以上的水準。

吳文偉表示，當初不採計數學，是考量材料系相對於資訊系等理工科系較不需要強大的計算能力，自然科的物理化學和英文能力，可能用得更多一些。

此外，過去本報曾報導，頂尖大學為招募到理想學生，也避免和相關科系重綁，多會在學測參採科目上再三斟酌。如台大工學院今年部份科系不參採國文，多是想和電資學院招生目標做區隔。