高雄正義中學繁星成績傲人 錄取率達90%

112年繁星放榜，高雄正義中學今年有40位學生上榜，錄取學校包含成大、政大、台師大、高醫大、中國醫大、中山醫大等頂尖大學，錄取率達90%。

包括上成大機械工程學系的林晉丞、台師大公民教育與活動領導學系的謝函霓及中國醫大藥學系的施俊安，都是三年前放棄雄中、雄女、鳳中等校、選擇直升正義。他們表示，校園環境單純安全、課程多元及同儕互動融洽等，是他們留在正義就學的原因。

錄取高師大電機工程學系的黃小菱則是因為父母對正義的信任，黃家三姊弟都讀正義。雖然三人的學習興趣不同，都能滿足需求，例如黃小菱在正義國中部時接觸機器人課程，找到對電腦程式及機械結構的興趣，因此選讀電機工程學系。

錄取高醫大醫藥暨應用化學系的郭祐瑞、北大社會工作學系的賀錫之、海大資訊工程學系的黃冠喆一致認為，繁星推薦制度對於像正義中學這類小型學校更有利，有助學生進入優質大學。錄取政大資管的朱廷翊則特別感謝師長的全力協助。

校長俞德淦指出，正義有四大升學法寶──課程諮詢、學習診斷、考前衝刺、落點分析，可針對學生特質、生涯目標，提出適用未來升學方向的課程組合。其中的學習診斷流程，可深入了解學生學習成效不佳的核心問題，對症下藥。為幫學生打好基礎，正義甚至延攬補教名師開設考試衝刺課程，分析試題趨勢，大幅提升成績。