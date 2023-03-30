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南一中滿分生要救阿公當醫生 通過4校醫學第一階段篩選

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中學測滿分生都在第一階段通過台大等頂大學校熱門科系第一階段篩選。記者鄭惠仁／攝影
台南一中學測滿分生都在第一階段通過台大等頂大學校熱門科系第一階段篩選。記者鄭惠仁／攝影

大學入學個人申請第一階段篩選今天公布，台南一中有587人進入台清交成政大第二階段，其中台大141人次，校方表示，去年因是新課綱首次個申，申請的人數較多，今年略減，認為學生不想濫竽充數，要讀自己喜歡的科系，拚分科測驗。另滿分生陳佑曦要當醫生救阿公，通過4校醫學系第一階段篩選。

台大、陽明交大、成大醫學系的第一階段篩選門檻分別是58、59、56級分，老師分析，去年的醫學系第一階段篩選門檻，陽明交大就高於台大，應與3校第二階段面試時間重疊，以及台大要筆試、PBL面試，有些學生認為較麻煩有關，因此有高分學生不去申請台大，而去申請陽明交大醫學系。

台南一中校長廖財固說，去年該校大學入學個人申請人數是88%，較往年約7成明顯增多，主要是108新課綱實施後首次申請入學，學生不了解及怕申請不上所喜歡的科系有關，也因為如此，去年分科測驗有低分高就情形。今年該校申請人數略降，約83.6%，預料今年以分科測驗成績分發入學會恢復往年常態，較不會有低分高就情形。

台南一中申請入學有141人次通過台大第一階段篩選，較去年略增，台青交成政大共587人次，則較去年略減，研判是沒考好學測的學生要拚分科測驗，放棄個人申請。另醫學、中醫、牙醫共有74人次，較去年增加12人次，較特別的是，醫學系有48人次，較去年少8人次，研判更多高分群學生選擇牙醫、中醫系。另上政大人次增加，認為與第一類組學生今年學測考得較好有關。

滿級分的謝廷朗通過系台大法律系等4個系組、政大法律系第一階段篩選，徐御恩通過台大醫學、牙醫、藥學、獸醫、陽明交通醫學、北醫醫學篩選；蘇文霽通過台大電機、資工及陽明交通、成大電機、資工等6學系篩選；陳佑曦通過成大、高醫、中國醫、北醫醫學系，他因祖父罹患阿茲海默症，感念過去祖父教他很多，未來希望當醫生，能幫助阿公。鄧宇晴很特別，跨選1、2、3類組，通過台大經濟、醫學、牙醫、財務金融、電機、法律系第一階段篩選。

醫學 台大 陽明交大

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