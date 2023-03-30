南一中滿分生要救阿公當醫生 通過4校醫學第一階段篩選

大學入學個人申請第一階段篩選今天公布，台南一中有587人進入台清交成政大第二階段，其中台大141人次，校方表示，去年因是新課綱首次個申，申請的人數較多，今年略減，認為學生不想濫竽充數，要讀自己喜歡的科系，拚分科測驗。另滿分生陳佑曦要當醫生救阿公，通過4校醫學系第一階段篩選。

台大、陽明交大、成大醫學系的第一階段篩選門檻分別是58、59、56級分，老師分析，去年的醫學系第一階段篩選門檻，陽明交大就高於台大，應與3校第二階段面試時間重疊，以及台大要筆試、PBL面試，有些學生認為較麻煩有關，因此有高分學生不去申請台大，而去申請陽明交大醫學系。

台南一中校長廖財固說，去年該校大學入學個人申請人數是88%，較往年約7成明顯增多，主要是108新課綱實施後首次申請入學，學生不了解及怕申請不上所喜歡的科系有關，也因為如此，去年分科測驗有低分高就情形。今年該校申請人數略降，約83.6%，預料今年以分科測驗成績分發入學會恢復往年常態，較不會有低分高就情形。

台南一中申請入學有141人次通過台大第一階段篩選，較去年略增，台青交成政大共587人次，則較去年略減，研判是沒考好學測的學生要拚分科測驗，放棄個人申請。另醫學、中醫、牙醫共有74人次，較去年增加12人次，較特別的是，醫學系有48人次，較去年少8人次，研判更多高分群學生選擇牙醫、中醫系。另上政大人次增加，認為與第一類組學生今年學測考得較好有關。

滿級分的謝廷朗通過系台大法律系等4個系組、政大法律系第一階段篩選，徐御恩通過台大醫學、牙醫、藥學、獸醫、陽明交通醫學、北醫醫學篩選；蘇文霽通過台大電機、資工及陽明交通、成大電機、資工等6學系篩選；陳佑曦通過成大、高醫、中國醫、北醫醫學系，他因祖父罹患阿茲海默症，感念過去祖父教他很多，未來希望當醫生，能幫助阿公。鄧宇晴很特別，跨選1、2、3類組，通過台大經濟、醫學、牙醫、財務金融、電機、法律系第一階段篩選。