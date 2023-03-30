去年申請入學分數滑落　台大土木今年報名數增逾一千人

112大學申請入學第一階段結果今出爐，國立台灣大學表示，去年土木系一階通過分數意外滑落至四科42級分，今年卻也吸引眾多考生報名，土木系報名人數達1181人，比去年增加逾一千人，但今年分數亦回穩至50級分。

大學申請入學第一階段結果出爐，台大註冊組組長李宏森指出，今年個人申請台大提供招生名額1778名，比去年略增。第一階段申請達1萬7571人次，比去年增加逾四千人；通過人次5576，也比去年增加438人次。

值得一提的是，今年台大二類組相關科系超篩人數均比去年多。李宏森指出，去年台大土木系一階通過分數意外滑落至42級分，今年竟吸引1181人報名，比去年增加逾一千人，評估應是鐘擺效應影響，「鐘擺擺回來了。」但土木系今年分數也回穩至50級分，最後超篩64人。

另外，李宏森也說，政治系公共行政組今年篩選科目增為數A、數B均可，也吸引920人報名，比去年增加852人，最終超篩人數13人。

今年台大超篩最多個科系為機械系，超篩68人，電機系超篩40人、資工系39人。

由於台大工學院部份科系今年決議個人申請不再參採國文，李宏森表示，未來還是會建議工學院校系將國文科放入檢定門檻，「至少要有均標。」宣示工學院仍重視國文科。

另外，去年一名台大醫學系在學生循申請入學管道回頭應考醫學系，僅是想試試身手，卻引發占據名額的疑慮。李宏森也指出，今年也建議醫學系，至少一定要列備取名額。