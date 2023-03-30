快訊

聽到工人尖叫聲！台中拆屋2層樓房倒塌3人受困 1人救出無生命跡象

還在嫌NET？時尚編輯說出真心話 「3個細節」韓國年輕人來台灣都懂朝聖

評／TikTok執行長出席聽證會 言詞閃避反曝其害

去年申請入學分數滑落 台大土木今年報名數增逾一千人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大表示，去年土木系一階通過分數意外滑落至四科42級分，今年卻也吸引眾多考生報名。記者林俊良／攝影
台大表示，去年土木系一階通過分數意外滑落至四科42級分，今年卻也吸引眾多考生報名。記者林俊良／攝影

112大學申請入學第一階段結果今出爐，國立台灣大學表示，去年土木系一階通過分數意外滑落至四科42級分，今年卻也吸引眾多考生報名，土木系報名人數達1181人，比去年增加逾一千人，但今年分數亦回穩至50級分。

大學申請入學第一階段結果出爐，台大註冊組組長李宏森指出，今年個人申請台大提供招生名額1778名，比去年略增。第一階段申請達1萬7571人次，比去年增加逾四千人；通過人次5576，也比去年增加438人次。

值得一提的是，今年台大二類組相關科系超篩人數均比去年多。李宏森指出，去年台大土木系一階通過分數意外滑落至42級分，今年竟吸引1181人報名，比去年增加逾一千人，評估應是鐘擺效應影響，「鐘擺擺回來了。」但土木系今年分數也回穩至50級分，最後超篩64人。

另外，李宏森也說，政治系公共行政組今年篩選科目增為數A、數B均可，也吸引920人報名，比去年增加852人，最終超篩人數13人。

今年台大超篩最多個科系為機械系，超篩68人，電機系超篩40人、資工系39人。

由於台大工學院部份科系今年決議個人申請不再參採國文，李宏森表示，未來還是會建議工學院校系將國文科放入檢定門檻，「至少要有均標。」宣示工學院仍重視國文科。

另外，去年一名台大醫學系在學生循申請入學管道回頭應考醫學系，僅是想試試身手，卻引發占據名額的疑慮。李宏森也指出，今年也建議醫學系，至少一定要列備取名額。

台大 醫學 科系

延伸閱讀

40級分可過台大申請入學一階　醫學系分數回穩需59級分

6.2萬人通過申請入學一階 通過率81.71%較去年略降

明明錄取分超高！為何醫學系學生狂喊「快逃」 過來人曝慘況

外公罹癌 他努力通過醫學系首試 雖不及聞喜訊但他仍堅定這條路

相關新聞

6.2萬人通過申請入學一階 通過率81.71%較去年略降

112學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果今天出爐。根據大學甄選入學委員會統計，今年申請入學報名人數為7萬6112人，...

去年申請入學分數滑落　台大土木今年報名數增逾一千人

112大學申請入學第一階段結果今出爐，國立台灣大學表示，去年土木系一階通過分數意外滑落至四科42級分，今年卻也吸引眾多考...

40級分可過台大申請入學一階　醫學系分數回穩需59級分

112大學申請入學第一階段結果今出爐，國立台灣大學表示，醫學系今年自費生參採國、英、數A、自四科59級分可通過第一階段門...

高雄這間高中獨招繁星大放異彩 台清交成政全榜上有名

高雄市完全中學路竹高中，高中部有三類特殊班，科學實驗班、雙語實驗班及體育班，今年第一階段大學繁星放榜，高中部學生的錄取率...

新北辭修高中繁星入學創新高

新北市辭修高中今年有56位學生錄取繁星，錄取率75%，其中逾5成、29人錄取國立大學及醫學院，比去年多了21人，也比全國...

繁星放榜班級座位大風吹！ 同學一句話讓個申學生心碎：有點被歧視

大學繁星推薦入學21日放榜，對考生而言幾家歡樂幾家愁，有考生的在校排名百分比、學測成績皆達到科系門檻，順利進入心儀大學，也有人要繼續拚個人申請，壓力還沒完全解除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦