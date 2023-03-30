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40級分可過台大申請入學一階　醫學系分數回穩需59級分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112大學申請入學第一階段結果今出爐，醫學系今年自費生參採國、英、數A、自四科59級分可通過第一階段門檻。記者林俊良／攝影
112大學申請入學第一階段結果今出爐，醫學系今年自費生參採國、英、數A、自四科59級分可通過第一階段門檻。記者林俊良／攝影

112大學申請入學第一階段結果今出爐，國立台灣大學表示，醫學系今年自費生參採國、英、數A、自四科59級分可通過第一階段門檻，牙醫系則為58級分。此外，今年台大採計三科科系最低門檻為37級分；採計四科科系最低門檻則為40級分。

大學個人申請第一階段結果出爐，台大註冊組組長李宏森說，「今年重考生都回來了。」今年個人申請台大提供招生名額1778名，比去年略增。第一階段申請達1萬7571人次，比去年增加逾四千人；通過人次5576，也比去年增加438人次。

去年受到數A太難影響，台大醫學系申請入學第一階段通過門檻為四科58級分，創下歷年新低。李宏森表示，今年醫學系回穩重新回到59級分，申請入學總名額51個，相較去年增加一個；牙醫系則為58級分；第二類組電機系、資工系同樣熱門，參採三科通過級分數則為44級分。

李宏森也指出，今年醫學系共271人報名，135人通過第一階段篩選，其中有55人為四科滿級分。該系預計招生102人，超篩33人；二類組大熱門電機系270人通過第一階段篩選，其中108人為三科滿級分；資工系167通過一階篩選，其中86人為滿級分。

台大呼籲通過第一階段的考生，務必參考各校系書面申請準備資料指引，了解學系第二階段書面資料要求。再者，今年台大二階報名時間為5月4日至5月7日，僅四天並重疊周六日，考生務必留意。台大預計5月18日至5月28日展開第二階段甄試，5月20日、21日兩天則為11系共同筆試。

李宏森也指出，台大今年也邀請高中生的學長姐、台大教授錄製影片，分享第二階段書面審查資料小撇步，以及面試時的經驗談等，歡迎考生可至台大YouTube頻道參考。

台大 醫學 滿級分

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