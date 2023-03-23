屏東高中繁星亮眼錄取率75％ 他們想學醫背後有原因

大學繁星推薦榜單出爐，屏東高中表現亮眼，繁星錄取率75％，有4名學生通過醫學系、牙醫系第一階段，力拚第二階段。另外，三年級陳貫華錄取中國醫藥大學中醫學系乙組、柯宗旻錄取嘉義大學獸醫系。陳冠華對中醫有興趣，在他心中，中醫是一種文化累積成果。

陳如祐學測考6科，國文、數學Ａ、數學Ｂ均拿下15級分，英文、社會與自然14級分，他想念醫學系，國中時受到外公癌症過世影響，希望能當好醫師幫助患者。他繁星通過成功大學醫學系第一階段，他說，屏東偏鄉醫療資源不足，想要成為醫師，回來為家鄉服務。

邱柏鈞通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段，他說，近年來，口腔衛生漸受重視，希望進入牙醫系學習相關知識，提升家鄉的醫療品質。

廖震緯通過台北醫學大學醫學系第一階段，他說，平日與爸爸一起做公益的啟發，加上一名很親近長輩生病，幸好遇到專業又細心照顧主治醫師，他嚮往成為這樣的主治醫師。

陳貫華錄取中國醫藥大學中醫學系乙組，他說，中醫是文化積累成果，他的專長科目偏向文科，符合興趣和能力取向，希望能用未來所學的知識改變人們對於中醫的誤解。

屏東高中指出，這次繁星推薦，楊政翰、曾圳禾與王馗睿分別錄取台大生物環境系統工程學系、台大數學系與台大學園藝暨景觀學系，3人錄取台大。張宸維、陳奕安分別錄取清華大學電機資訊學院學士班及清華大學數學系乙組（應用數學組）。

吳宗叡平日學習時落實書包減重，更善於分配時間念書，繁星錄取陽明交通大學電機工程學系乙組（電機工程組）。王俊智、尤晴揚分別錄取成功大學電機工程學系及成功大學經濟學系。蕭琮瀚錄取政治大學金融學系（自然組）。

屏東高中指出，屏中在升學輔導策略不是一味求量，而是兼顧質、量，會持續優化相關升學輔導措施。