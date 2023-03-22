沒人選？繁星一階校排26%上醫學系 台大網友勸：要追上很辛苦

近年來受少子化影響，大專院校調升個人申請、繁星入學名額，搶才大戰提前開打。一名網友在Dcard發文，分享輔仁大學醫學系繁星第一階段篩選結果，只見在校排名篩選落在26%，讓他驚訝表示「輔大醫的繁星沒人要選？」，掀起網友們熱議。

有網友指出今年第一階段錄取名額大開，「因為今年1階通過的名額比去年增加了」、「沒人要選還會錄取滿額喔？」、「陽明醫（今年）19%」、「19%如果是建北等名校一樣很有料阿」；也有人認為通過一階，不代表第二階段就能順利通過，「反正還有第二輪，後面%數的八成會被篩掉」、「二階應該還是會下去，除非大家%數都很後面」。

貼文一出，有人回憶起去年陽明醫學系的繁星一階結果，「去年陽明也收到20%啊，你要不要問問那個20%的有沒有上」、「去年陽明%數最後面那個真的有上，是南部某私校的」、「又沒說學測幾分，只有%數而已⋯搞不好人家學測很高啊」。

一名現在就讀台大的過來人則是現身說法，分享自己雖然過去是指考（即現在的分科測驗）戰士，但一路上並非就讀頂尖學校，坦言「要追上真的很辛苦」。對此，她也勉勵繁星的高中生要有破釜沈舟的決心，再申請好的學校、科系，若抱著投機心態，之後大學可能就不好過。