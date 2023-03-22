繁星放榜斗南高中錄取率7成 機械系夯到「可組校友會」

繁星放榜，全國錄取率為62.71％，雲林縣斗南高中雖為社區型高中，不過應屆考生相當上進，成績亮眼，錄取率達70％，比全國還高，包含考上台大機械工程的李沛恩等46人，均考取理想學校。

李沛恩就讀理組，性格活潑、開朗，師長發現她動靜皆宜，課業成績不僅保持在一定水準之上，也喜歡嘗試多元事務，培養許多興趣；斗南高中近年有3名校友就讀台大機械工程學系，李沛恩也認為志向在此，積極準備，果真不負苦心人，順利考上理想學校與科系，師長直呼「簡直可以組織1支台大機械斗南高中校友會！」