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繁星放榜斗南高中錄取率7成 機械系夯到「可組校友會」
繁星放榜，全國錄取率為62.71％，雲林縣斗南高中雖為社區型高中，不過應屆考生相當上進，成績亮眼，錄取率達70％，比全國還高，包含考上台大機械工程的李沛恩等46人，均考取理想學校。
李沛恩就讀理組，性格活潑、開朗，師長發現她動靜皆宜，課業成績不僅保持在一定水準之上，也喜歡嘗試多元事務，培養許多興趣；斗南高中近年有3名校友就讀台大機械工程學系，李沛恩也認為志向在此，積極準備，果真不負苦心人，順利考上理想學校與科系，師長直呼「簡直可以組織1支台大機械斗南高中校友會！」
新住民二代鄭皓誠隨媽媽共同生活，有讀書天份的他，原有機會就讀明星高中，不過孝順的他考量家庭，選擇在地升學，國、高中都在斗南就讀，在學期間認真、上進，6年的學習之路，交出漂亮成績單，師長、同儕一起見證了他的蛻變。
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