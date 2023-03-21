中藥房世家第八代 他大學繁星推薦上中醫學系

大學繁星推薦放榜，台南麻豆黎明高中49人上榜，6成上公立大學及醫學大學，錄取長庚大學中醫學系的蘇誠宇，家族經營中藥房迄今傳承逾200年，第8代的他從小立志當中醫師，更添話題。

家住台南善化的蘇誠宇，家裡的中藥房是善化歷史最久遠漢藥店，自1814年(清朝嘉慶19年)已來有204年歷史，他從小接受中藥薰陶，在小學時就立志要成為一名中醫師成為第八代傳承家業。

因長庚中醫學系需中西醫雙主修，融合中醫五行相生相尅，西醫科學診斷治療。養生預防，病後調理，中西合併擷取所長，蘇誠宇盼未來能為中醫藥界盡一份心力。

而通過高雄醫學大學醫學系第一階段的林晏慈喜歡生物和觀察，熱愛與人接觸及幫助他人，對於醫護人員工作內容及態度相當欽佩，希望自己當稱職醫師。

通過輔仁大學醫學系第一階段的吳彥臻，也將繼續努力準備第二階段。

校長羅家強說，學生謝惟任、李勇頡、凃豫珍一直對化學科情有獨鍾，平常一起討論化學並參加各類相關競賽，未來想要往有機或材料方面發展，這次繁星放榜分別錄取錄取台灣大學化學系、清華大學材料工程學系以及陽明交大應用化學系。