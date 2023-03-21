3年前才設普通科 南投同德高中繁星出現首位台大生

南投縣同德高中3年前轉型設立普通科，今年首次有學生參加學測，該校楊鎧嶸各科均達頂標，今繁星放榜，錄取台大物理系，成為創校53年來首位「台大生」，其同學施泉佑則錄取成大航太系，兩人分獲校方頒發15萬元、10萬元獎學金。

同德高中指出，該校前身為同德家商，近年積極轉型，成立ESL雙語國中部、高中部，聘請優良師資授課，鼓勵就近入學，增加地方競爭力，3年前祭出100萬元入學獎勵金及升學考取頂大10萬元以上獎學金，盼留住在地並吸引優良學子。

而3年前入學的首批學生，今年首度參與大學學測，其中普三甲楊鎧嶸在校以來成績都是全校第一名，學測6科均達頂標，大學繁星放榜，果然不負眾望錄取台灣大學物理學系，同樣在普三甲的施泉佑則錄取成功大學航太工程學系。