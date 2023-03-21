台南二中71人錄取繁星 30人上中字輩以上國立大學

台南二中今年繁星共71人上榜，近7成錄取國立大學，成績亮麗績，放榜後校園一片喜氣洋洋，也振奮了其他學生面對後續個人申請及分科測驗的士氣。

台南二中表示，今年大學繁星推薦成績超乎預期，錄取中字輩以上學校人數高達30人，占總錄取人數4成2以上。其中台大1人、陽明交大2人、清大3人、政大2人、成大4人、中央4人、中山1人、中正3人、中興3人、中國醫藥學系1人等知名國立大學熱門科系，目前已有超過1成以上的高三學生上榜。

錄取台大藥學系的李文惠，從國中就對生物學科產生濃厚的興趣，進入高中後也在了解各類組的學習內容後，很快地找出自己心之所向的藥學系，並且不斷地在數理相關的領域上積極地學習，在這一次繁星放榜後果然自己及師長所期待，始終維持在校內排名前1%的她，順利踏入台大校園。

另錄取政治大學資訊科學系的黃宥霖提到，從小對於政大的校園生活就十分嚮往，選擇資訊科學系也是對準台灣產業發展的現況，希望藉由政治大學資源的挹注對於往後不管升學或就業皆能大有斬獲。