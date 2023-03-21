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普台高中摘星 南投狀元林方偉鎖定中國醫過一階

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
普台高中校長林秋惠（中）與南投學測狀元林方偉（左3）、高寀袗（右3）等頂尖大學錄取同學開心合影。圖／普台高中提供
普台高中校長林秋惠（中）與南投學測狀元林方偉（左3）、高寀袗（右3）等頂尖大學錄取同學開心合影。圖／普台高中提供

南投縣普台高中林方偉今年以4科57級分，成南投學測狀元，今大學繁星推薦放榜，他通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段，輔修中醫系，跨域多元學習；而該校摘星亮眼，台、清、成、政、陽明交等榜上有名，錄取率逾7成，辦學優異。

普台高中指出，林方偉學測國英數3科皆滿級分，以4科57級分稱霸南投縣成榜首，是該校第9次出「南投狀元」，而今年繁星推薦44人，錄取率達7成5，錄取學生多以第一志願錄取考進台大、清大、成大、政大、陽明交大等頂尖大學。

「南投狀元」林方偉從小對牙醫、中醫都有濃厚興趣，因兩者都是其心之所向，因此鎖定中國醫藥大學，此次透過繁星順利通過中國醫大牙醫學系第一階段，他說，將全力準備二階，錄取後規畫輔修中醫學系，跨域學習，成為多元發展人才。

而與林方偉同班的高寀袗則錄取台大外文系，她說，從小對語言有興趣，小六時轉學進入普台，後續直升國高中部，期間努力學習第二外語，高二通過日語N2檢定，上大學後更努力鑽研學科，並輔修日文或法律系，再將所學貢獻社會。

另，該校學生張宇希錄取清大生醫工程與環境科學系、余宸毅錄取陽明交大電子物理系，何奇峻和李詩惟則分別錄取成大化工系、政大法律系，成績同樣亮眼。

普台高中校長林秋惠說，該校是採全住宿教育環境，學生多從小學就住校，平日少了3C產品誘惑，更能心無旁騖的探索學習，五育發展均衡，也為孩子打下扎實學力基礎，讓其在求學、就業上更具競爭力，未來能自利利他，造福社會。

南投學測狀元林方偉（右1）和以第一志願錄取國立頂尖大學的同學，與普台高中師長合影。圖／普台高中提供
南投學測狀元林方偉（右1）和以第一志願錄取國立頂尖大學的同學，與普台高中師長合影。圖／普台高中提供
大學繁星今放榜，普台高中錄取率達7成5，錄取學生與師長開心合影。圖／普台高中提供
大學繁星今放榜，普台高中錄取率達7成5，錄取學生與師長開心合影。圖／普台高中提供

南投 陽明交大 中醫 繁星 放榜

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