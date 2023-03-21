「郭台銘」也上榜！繁星考上嘉大機械 盼當鴻海人

大學繁星今放榜，國立暨大附中今年繁星錄取率9成2，創校史紀錄，而錄取名單上還出現「郭台銘」，考取國立嘉義大學機械與能源工程學系，郭生說，因跟郭台銘同名同姓，從小到大備受關注，未來盼成科技新聞，有機會也想當鴻海人。

暨大附中指出，該校今年繁星推薦73人，學生選填志願以電機資工、化學材料類及金融財經類為主，顯示學生選科系與產業趨勢息息相關，而今放榜，有67人成為準大學生，錄取率9成2，語文實驗班26人全數錄取，均刷新校史紀錄。

而暨大附中錄取學生名單中赫見「郭台銘」，並考取國立嘉義大學機械與能源工程學系，成為繁星另類焦點；郭生說，他的名字是父親取的，與鴻海集團創辦人「郭董」郭台銘同名同姓，父親希望他能像郭董一樣，也讓他從小到大備受關注。

郭台銘說，他對電機相關很有興趣，填志願時就鎖定相關科技，今確定錄取嘉大機械系，之後將好好充實該科技及相關領域知識，希望能成為科技新貴，有機會也想進入鴻海服務學習，未來再跟郭董一樣自開工廠將自身興趣與專業一展長才。