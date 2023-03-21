瀛海中學繁星與特殊選才成績耀眼 傲視台南私校

大學繁星推薦放榜，台南市私立瀛海中學累計通過醫學系6人、台大3人、清大3人、陽明交大4人、成大3人，國立頂大及醫學院相關科系共60人，加上特殊選才及申請上國外大學人數共84人，成績耀眼。

校長沈樹林表示，瀛海中學長期以來致力於學生課業、繁星及特選升學輔導，累積多年經驗，升學成果創造教育界的新奇蹟。學校掌握升學新學制，分析大學選才重點，以完善的大數據資料庫，配合學生志願，輔導學生進入心目中理想大學。校內成績排名百分之19的王彥鈞，希望在醫療資源不豐厚的偏鄉行醫，回到故鄉開設診所，幫助身患疾病的鄉里鄰居，經由學校全力輔導後，順利通過陽明交通大學醫學系第一階段，不但展現學校繁星升學輔導的功力，更創造出繁星升學不可能的任務。

學生沈脩恩學測成績58級分，學習從不怠慢而且高中三年皆未補習，他表示得到高分的秘訣在於紮實的基礎練習，由於他對於中西醫的熱愛，想要在文明病與未知疾病叢生的現代社會中，研究出最佳的疾病治療方式，因此成績雖然可通過台大醫學系第一階段，仍選填中國醫藥大學中醫學系甲組；鍾明軒通過台北醫學系第一階段，從小成績就十分優異，力求每一題目都能透徹理解，這樣才能在大考臨危不亂，他認為只要是人就一定會生病，如果能夠當上醫生，勢必能幫助更多的人們擺脫病痛的折磨。

郭子誠通過中國醫學系第一階段，常聽外科醫師父親分享醫界點滴，期盼能夠克紹箕裘，成為幫助患者恢復健康的醫生；蘇健勛通過輔仁大學醫學系第一階段，因從小身體虛弱常常住院，甚至有幾年都在醫院跨年，感念醫生照顧病患的用心與熱忱，便下定決心要成為懸壺濟世的良醫，幫助更多病患度過難關。李昱頡通過高雄醫學大學醫學系第一階段，當他看著親人發燒、咳嗽不停的遭受折磨，這股難耐的情緒至今仍記憶猶新，希望能夠成為醫生，幫助病患擺脫病痛的折磨。