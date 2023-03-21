快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靠「良性」競爭 台東這對雙胞胎攜手通過醫學系首試

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東高中一對雙胞胎兄弟陳典亨（哥哥、右）和陳典佑（弟弟、左），從小一路靠著「良性」競爭，兄弟倆分別通過繁星推薦長庚大學醫學系與台北醫學大學醫學系首試。記者尤聰光／攝影
國立台東高中一對雙胞胎兄弟陳典亨（哥哥、右）和陳典佑（弟弟、左），從小一路靠著「良性」競爭，兄弟倆分別通過繁星推薦長庚大學醫學系與台北醫學大學醫學系首試。記者尤聰光／攝影

大學甄選入學今公布繁星推薦錄取榜單，國立台東高中一對雙胞胎兄弟陳典亨和陳典佑，從小一路靠著「良性」競爭，兄弟倆分別通過長庚大學醫學系與台北醫學大學醫學系首試，若通過第第二階段，兄弟倆就確定錄取，成為台東首對雙胞胎醫學生。

「我們不會忌妒彼此的成績啦！」哥哥陳典亨說，從小不管誰成績好，都不忘向對方請教考差的科目，像弟弟化學較弱，自己就會教他，同樣我考差的科目也會請教弟弟。弟弟陳典佑則說「我們不會為成績相互比較，反而是跟自己比，這樣才會進步」。

家中從商的陳典亨和陳典佑兄弟倆，家人都支持兄弟倆的決定，在課業上給予很大的空間，而從小就對生物及化學有興趣的典亨，也間接影響到弟弟典佑，感情相當好的兄弟倆，因而從小一路良性競爭，課業上相互指導、勉勵，最後雙雙通過醫學系首試。

校長蔡美瑤表示，今年2月大學學測放榜時，典佑與典亨兄弟，4科分別拿下57級分和54級分，兩人在校都非常用功，也喜愛參與各項生命科學活動。上學期末學測後，由導師與輔導教師協助完備個人申請入學志願評估，讓兄弟繁星推薦通過理想科系。

弟弟陳典佑說，若最後真的錄取到台北醫學大學醫學系，也能順利畢業，他會選擇回鄉服務，為台東醫療盡一份心力。哥哥陳典亨說，未來的事很難說，但他始終保持樂觀的態度，若有機會順利從醫，無論到哪裡服務，都會盡心盡力。

大學甄選入學今公布繁星推薦錄取榜單，國立台東高中有4位學生通過醫學系第一階段首試，並與校長蔡美瑤（中）合影。記者尤聰光／攝影
大學甄選入學今公布繁星推薦錄取榜單，國立台東高中有4位學生通過醫學系第一階段首試，並與校長蔡美瑤（中）合影。記者尤聰光／攝影

台東 北醫 雙胞胎 繁星 放榜

延伸閱讀

報答父母恩 他棄醫學系攻讀台大藥學

大學繁星推薦放榜 台中兩私校依學生性向輔導獲致好成績

繁星非明星高中主場 雄中6雄女9人通過醫學系第一階段

羅東高中22人繁星錄取 5人通過醫學系第一階段篩選

相關新聞

普台高中摘星 南投狀元林方偉鎖定中國醫過一階

南投縣普台高中林方偉今年以4科57級分，成南投學測狀元，今大學繁星推薦放榜，他通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段，輔修中醫...

雲林繁星閃亮！文生中學兩弱勢生靠「這招」英文滿級分

繁星今天放榜，雲林縣虎尾高中、文生中學、北港高中成績亮眼，不僅多人通過醫學系第一階段「醫帆風順」，每位高分生都分享讀書撇...

繁星放榜！苗栗竹南高中共72位同學摘星成功

112年大學繁星推薦公布榜單，苗栗縣竹南高中共計72位同學摘星成功，公立大學有44人上榜，其中黃惠萱錄取台灣大學電機系，...

影／社團玩龍獅隊 會玩又會讀錄取國立陽明交大

今天大學繁星放榜，常春藤高中學生陳彥凱與黎光洋社團加入龍獅隊社團，除了身手矯捷、體能十足，靜下心也能專注讀書；常春藤高中...

泰雅族「全村的希望」上政大 留台獨居男孩不補習上台大

112學年度繁星推薦放榜，忠明高中42人上榜，劉銪宸是泰雅族原住民，上政治大學地政學系土地管理組。去年8月申請原住民委員...

屏東潮州高中繁星錄取人數達百人 全縣第一成績亮眼

大學甄選入學委員會今公布112學年度繁星推薦招生篩選結果，去年度錄取人數全國第1的屏東縣國立潮州高中，今年度共106人錄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦