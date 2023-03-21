靠「良性」競爭 台東這對雙胞胎攜手通過醫學系首試

大學甄選入學今公布繁星推薦錄取榜單，國立台東高中一對雙胞胎兄弟陳典亨和陳典佑，從小一路靠著「良性」競爭，兄弟倆分別通過長庚大學醫學系與台北醫學大學醫學系首試，若通過第第二階段，兄弟倆就確定錄取，成為台東首對雙胞胎醫學生。

「我們不會忌妒彼此的成績啦！」哥哥陳典亨說，從小不管誰成績好，都不忘向對方請教考差的科目，像弟弟化學較弱，自己就會教他，同樣我考差的科目也會請教弟弟。弟弟陳典佑則說「我們不會為成績相互比較，反而是跟自己比，這樣才會進步」。

家中從商的陳典亨和陳典佑兄弟倆，家人都支持兄弟倆的決定，在課業上給予很大的空間，而從小就對生物及化學有興趣的典亨，也間接影響到弟弟典佑，感情相當好的兄弟倆，因而從小一路良性競爭，課業上相互指導、勉勵，最後雙雙通過醫學系首試。

校長蔡美瑤表示，今年2月大學學測放榜時，典佑與典亨兄弟，4科分別拿下57級分和54級分，兩人在校都非常用功，也喜愛參與各項生命科學活動。上學期末學測後，由導師與輔導教師協助完備個人申請入學志願評估，讓兄弟繁星推薦通過理想科系。