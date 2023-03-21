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報答父母加工區日夜輪班辛勞 他棄醫學系攻讀台大藥學

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
弘文中學的陳尹晟放棄台大醫學系，轉選藥學系，他認為，藥學家是在醫療體系背後默默付出，他要用行動向父母學習，照顧他們的健康。圖／弘文中學提供
弘文中學的陳尹晟放棄台大醫學系，轉選藥學系，他認為，藥學家是在醫療體系背後默默付出，他要用行動向父母學習，照顧他們的健康。圖／弘文中學提供

今天大學繁星放榜，弘文中學學生陳尹晟有感父母日夜輪班，他棄台大醫學系，立志走台大藥學路，比起一線看診醫師，他希望如父母一樣默默在背後支持醫療體系，溫暖發光；清水高中學生楊至涵錄取台大日語系，熱愛參加英語話劇社，更到科大自學料理，兼顧興趣與學業。

弘文中學的陳尹晟，有感雙親在加工區日夜輪班辛勞，放假不靠補習在家苦讀，父母常工作到深夜，供他無虞讀書，讓他銘記在心，萌生考取醫學的念頭。

陳尹晟指出，他的成績錄取台大醫學系不是夢想，但歷經生涯探索後，他放棄許多人夢寐以求的志願，轉選藥學系，他認為，藥學家是在醫療體系背後默默付出，他要用行動向父母學習，照顧他們的健康。

台中市立清水高中學生楊至涵錄取台大日本語文學系，她從國小就對英語話劇社相當感興趣，高中順利進入英劇社；老師指出，楊相當細心，組織力與行動力強，被推選文書長，參與年度演出時，不僅擔任演員及舞者，還身兼英文主持人，表現優異。

楊至涵高中時曾到弘光科大自主學習烹煮料理，為家人準備幸福餐點，並將料理經驗和其他學校學生交流分享，態度落落大方。

家住彰化和美的施辰潔，每天通勤到清水高中上下學，雖然辛苦，但辰潔靠著堅強的意志力和認真學習的態度，3年維持校內排名1%，順利通過慈濟大學醫學系第一階段篩選，將全力準備第二階段甄選挑戰。

校長蕭建華提到，學校多位校排1%的同學，雖然有機會錄取台清交等指標大學，但同學們經過3年探索，決定選擇自己喜歡的校系，例如：日南國中畢業的陳禹志同學，選擇了中國醫藥大學藥學系；鹿寮國中畢業的蘇奕泓同學，錄取了國立台灣海洋大學輪機工程學系，擇其所好，努力前進。

台中市立清水高中繁星表現亮眼，學生楊至涵錄取台大日本語文學系，學生施辰潔通過慈濟大學醫學系第一階段篩選。圖／台中市立清水高中
台中市立清水高中繁星表現亮眼，學生楊至涵錄取台大日本語文學系，學生施辰潔通過慈濟大學醫學系第一階段篩選。圖／台中市立清水高中

台大 父母 藥學 放榜 繁星

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