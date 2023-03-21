旭光高中、暨大附中亮麗摘星 錄取率不輸明星校
大學繁星今放榜，南投縣旭光高中順利錄取公私立大學有66人，錄取率8成，其中林心柔錄取成大中文系、戴子凌錄取政大哲學系；暨大附中67人上榜，錄取率9成2，創校史紀錄，賴姵汝錄取台大政治系，兩校摘星錄取率不輸明星高中。
旭光高中指出，該校今年共83人報名，今繁星放榜有59人錄取，加上先前特殊選才有5人，共有66名準大學生，錄取率達8成，其中國立大學及醫學院相關科系比率高達5成，成大、政大、中央、中山、中正、台師大等均有學生上榜。
其中，該校學生林心柔積極參與校內外全英營隊、自主學習成果競賽、聯合盃作文賽等屢獲佳績，對華語教學等相關工作有興趣，鎖定並錄取成大中文；戴子凌雖是理組，但對中文及哲學充滿興趣，考取政大哲學系，盼未來能跨域整合所學。
而暨大附中今年繁星推薦73人，校方表示，今有67人上榜，錄取率9成2，語文班26人全錄取，均創校史紀錄；其中，賴姵汝以國文頂標、英文前標，如願考取台大政治學系政治理論組，將鎖定外交特考，並修習財經課程，朝多元發展。
李惠妮先前透過特殊選才錄取台大生物環工系，但她從國中起就立志要當建築師，決定放棄台大，今透過繁星如願考進成大建築系；李昆育、李昆原兄弟檔雖是雙胞胎，但兩人興趣不同，分別錄取台師大電機工程系、政大傳播學院不分系。
暨大附中校長黃方伯說，今年學生繁星志願以電機資工、化學材料類及金融財經類為主，顯示學生選填科系與產業趨勢息息相關；旭光高中校長何光明則說，社區高中耀眼摘星，足見就近入學認真3年，升學表現不見得會輸給明星高中。
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