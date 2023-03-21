金門高中學生成績亮眼 繁星推薦錄取36人創新高

112學年度大學繁星推薦今天放榜，國立金門高中今年65人報名、錄取36人，當中有3位學生通過長庚大學、台北醫學大學、高雄醫學大學等三所醫學系第一階段篩選，準備進入下階段面試。金門高中校方表示，今年錄取與通過人數創近年新高，其中超過4成學生錄取國立大學，整體表現優異。

繁星在今天上午9點多放榜，金門高中校長許自佑和家長會長楊忠逸也立刻邀集所有錄取學生恭喜他們，並贈送精美筆記本，期勉學生能隨時記錄重要事件並規劃未來的行事曆，也為進入大學做好學習準備。楊忠逸也當場加碼，送給每位上榜學生電影票，讓大家放鬆一下。

錄取台大外文系的陳沛羽，從小就對文學、語言有興趣，養成閱讀習慣，她從國中就開始自學外文，加上高中的選修課，學過的外語包括英文、日語、法語、西班牙文等，十分厲害，她覺得語言很有趣，想要繼續鑽研，所以選擇台大外文系。陳沛羽說，這次沒有料到自己會上榜，覺得又驚又喜，她已經開始著手規劃入學前準備，要準備報考多益測驗，以及先自修精進第二外語，目前以法文和西班牙文為主，口條十分流利的她，未來目標想考外交官，希望成為一名優秀的外交人才。

錄取長庚大學生物醫學系的紀有容說，她從高二就決定要走生物醫學這條路，所以事先研究這些科系，發現都是全英文授課，因此十分注重英文，她很努力增強自己的英文能力，父母也鼓勵她可以考一些英文證照，她陸續考了全民英檢、多益、劍橋領思等，也曾到澳洲遊學。這幾年因為covid-19的影響，她看到疫苗被研發出來，讓她更加堅定要朝生物醫學發展，她喜歡做實驗、享受在實驗室裡面的感覺，未來想走學術研究路線。

錄取成大生物科技與產業科學系的沈越愉，坦言自己第一志願是藥學系，錄取生物科技是第二志願，還在思考要不要去念。沈越愉除了功課好，也熱愛跳舞，是金門棠風舞蹈團的成員，現場表演拉筋、劈腿，展現高超肢體動作，讓人讚嘆不已。

此外，金門高中今年有3位學生通過醫學系第一階段，其中一位是考52級分、通過台北醫學大學醫學系第一階段的吳孟甄，她的爸爸就是金門知名家醫科醫生吳錫鋪，她說，從小受爸爸影響很深，決定效法他當一名好醫生。