大學繁星推薦放榜 台中兩私校依學生性向輔導獲致好成績

大學繁星推薦放榜，台中市華盛頓高中學和僑泰高中兩所私中都有亮麗表現。其中，華盛頓高中學繁星推薦錄取率逾7成，國立大學及醫學大學逾5成，並有3名學生上醫學系。僑泰高中則有78名學生錄取，並有1人錄取高雄醫大醫學系。

華盛頓高中說，該校學測成績達到頂大錄取標準者有80人次，各科達頂標成績共140人次，達前標成績共279人次。學生吳建鋒、劉柏辰及葉羿辰繁星推薦上醫學系，他們當年捨棄第一志願而選擇華盛頓高中就讀。

華盛頓中學海外留學也有佳績，國內部學生鄭景元同時申請海外名校，錄取加拿大排行前10名的Simon Fraser University工程科學應用科學系，國際部學生則在美國加州大學9所大學分校中，拿下7所分校，其中包括了全美第15名的加州大學洛杉磯分校（UCLA）及全美第22名的加州大學聖地牙哥分校（UCSD）等。

華盛頓校長劉一欣說，該校國內升學、海外留學成果豐碩，在於他們致力於找出每個孩子的亮點。108課綱政策上路後，學校以扎實的課程和客製化升學輔導，讓學生能依自己的性向獲得精準且多元的升學管道，另也注重學生的活動參與及能力養成，強化學生本身的才能及優勢。

僑泰高中除了1人錄取高雄醫大醫學系，還有中國醫大牙醫系和中醫系甲組各1人，以及台清交等國立大學42人。