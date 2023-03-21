繁星非明星高中主場 雄中6雄女9人通過醫學系第一階段

大學繁星今天放榜，社區高中交出亮麗成績單，繁星對明星高中反而非主場，著重在醫學系通過第一階段的表現。雄中在第八類醫學系有6人通過第一階段，牙醫系有1人；雄女有9人通過第一階段，分別是台大、陽明交通大學、成功大學、台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、輔仁大學、長庚大學、馬偕醫學院。

報名繁星推薦資格，必須符合各大學所設定的標準，校排百分比20%、30%、40%、50%，且經「繁星推薦」錄取的錄取生，無論放棄與否，一律不得報名大學甄選「個人申請」及科技院校日間部四年制申請入學第一階段篩選。明星高中校內競爭激烈，能透過繁星錄取心目中理想大學名額有限，所以報名者不如社區高中踴躍。

雄中表示，繁星第一階段通過者，第八類醫學系有6人牙醫系1人。直接錄取的有第二類台大電機1人，成大機械工程1人，第一類台師大教育系1人，政治大學會計學系1人。

雄女表示，112年度繁星通過醫學系及各大學錄取結果，在醫學系方面，共有9人通過第一階段，分別是台灣大學、陽明交通大學、成功大學、台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、輔仁大學、長庚大學、馬偕醫學院。

雄女繁星錄取各大學有14人，分別是台大資訊工程學系1人；陽明交通大學資訊工程學系1人；清華大學4人分別是資訊工程學系、科技管理學院學士班、動力機械工程學系、人文社會學院學士班；成功大學2人，分別是電機工程學系、生命科學系；政治大學2人，分別是會計學系和風險管理與保險學系；台灣師範大學幼兒及家庭科學學系人位；台北大學法律學系1人，長庚大學中醫學系1人，東吳大學法律學系1人。