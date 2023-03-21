繁星放榜 苗栗建臺高中錄取醫學大學4人

大學繁星今天放榜，苗栗縣私立建臺高中共31名學生錄取，其中醫學大學4人、台政成清交及中字輩大學都有人錄取，錄取人數12人，其中國立大學4人。校方表示，校內學生醫學系及國立大學共錄取20人，錄取率達65％，表現亮眼。

建臺高中指出，今年榜首梁詠詮通過高雄醫學大學牙醫學系，陳頡恩錄取中國醫藥大學中國醫藥大學藥學系、吳帛樺錄取長庚大學長庚大學生物醫學工程學系、黃翊涵錄取高雄醫學大學醫藥暨應用化學系，黃筱喻同學錄取台灣大學會計學系，謝綺庭錄取政大傳播學系、范文駿及藍孟致錄取陽明交通大學電機工程學系乙組，這些通過及錄取學生多數都是國中部直升學生，表現最為突出；建臺高中向來以質為重，這次成績亮麗，國立大學超過6成。

建臺校長彭文彬表示，繁星入學管道雖有平衡城鄉教育差距的功效，但對學生數多、學測成績表現中等的社區高中較有利；對建臺學測成績表現優異、學生數少的學校來說，能以近 6 成比率透過繁星管道錄取大學，還能同時出現4名醫學大學學生，是一大亮眼成績，校方努力突破制度的限制，尊重學生適性發展，老師引導學生分析比對，輔導學生找出自己最有利的校系，輔導策略奏效，讓繁星成績能在質與量都明顯進步。

校方說，如願通過高雄醫學大學牙醫學系的梁詠詮今天得知成績後心情相當激動，自己的辛苦終於有了回報，學校也會安排各項模擬面試、學長姐及校友經驗傳承，讓學生充分準備，能自信面對面試，順利錄取。

黃筱喻錄取台大會計學系，從小對數學有興趣，在參與相關營隊後，對會計領域更添好感度，所以選擇會計財經領域，期許自己未來能夠將興趣與專長結合。

陳頡恩錄取中國醫藥大學藥學系，希望透過中西醫藥學領域的紮實學習，未來有機會往醫學領域持續發展。范文駿錄取陽交大電機工程學系乙組，鑑於近年來 AI 等各項人工智慧的發展與運用，期勉自己能往電機領域發展，培養與創造自己不可取代的能力。

謝綺庭錄取政大傳播學院大一大二不分系，個性活潑外向，喜歡也擅長與人交談，選擇傳播學系的她，期待將自我優點正向發展，為社會發聲。