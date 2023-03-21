羅高新住民二代挺過辛苦求學路 存善念學法律扶弱勢

羅東高中三年級黃心雅母親是大陸人，自小父母離異，輾轉待過雲林、陝西，落腳宜蘭和姑姑、姑丈同住；由於新二代身分，求學之路較常人曲折，培養出積極樂觀的人生態度，今天繁星放榜，她錄取國立台北大學法律學系，希望學習法律幫助有需要的人。

黃心雅的爸爸是雲林人，媽媽來自大陸，她幼時在雲林度過短暫的家庭歲月，4歲那年父母離異，隨著媽媽搬到陝西，一直到9歲都住在黃土高原上。漫天風沙和時不時出現的沙塵暴捲走了黃心雅的健康，甚至連吊3個月點滴，9歲那年終於搬回台灣。

黃心雅搬回台灣後與嫁到宜蘭的姑姑同住，姑姑和姑丈視如己出，非常照顧，不過她仍須面對課業的挑戰，大陸不使用注音符號系統，英文教育也落後台灣，小學三年級的黃心雅幾乎得從0開始追趕，但自小的經歷讓她比別人更積極，「不樂觀一點，還能怎麼辦呢」？

黃心雅加倍努力迎頭趕上，升高中時進入羅東高中語文實驗班，成績名列前茅，參加過辯論社與法邏思社（法律邏輯思考）。她回憶生命經歷，由於新住民二代的身分，申請文件或辦理未成年開戶等流程較常人不便，希望學習法律，未來有機會幫助同樣面對困難的人。

羅高校長曾璧光說，黃心雅是非常值得推薦的學生，原本推薦她就讀台大，但最後卡在新住民文件申請，令人惋惜；黃心雅是積極樂觀的孩子，也樂於分享自己的經歷，未來定能用同樣的態度面對人生挑戰，披荊斬棘，乘風破浪。