羅東高中22人繁星錄取 5人通過醫學系第一階段篩選

112學年度大學入學繁星推薦名單放榜，宜蘭羅東高中22人錄取，包含3位台灣大學、17位國立大學；另外有5位同學通過台大、陽明交大等醫學系的第一階段篩選，進入第二階段的指定項目甄試，整體成績優異。

羅東高中今年有66位同學申請繁星推薦，錄取22人中，包含台清交成政等頂大，以及北大、師大、中央、中正、中興等國立大學，和東吳、中原、淡江、輔仁等著名私大，科系以一類組為主，如法律系、會計系、財金系，也有資工系、應數系等，還有1位學生錄取嘉義大學獸醫學系。

語文實驗班方昕旎參加校內老師設計課程「法庭有議思」，到台大發表學習歷程；她興趣廣泛，對法商都有興趣，學測成績出爐後考量分數，以法律系為主要目標，成功錄取台大法律系法學組。她說，進入大學後最想參加各種社團，發展不同興趣並擴展人脈。

羅高今年有5位同學通過台大、陽明交大、北醫大、高醫大與慈濟大學醫學系的第一間段篩選，接下來將進行第二階段指定項目甄試，如面試等項目，繼續爭取擠入醫學系的窄門。

據了解，羅東高中作為宜蘭地區升學成績優異的學校，在針對偏遠高中學子的繁星入學方面並不佔優勢；校長曾璧光肯定學生們的努力，他認為學生都非常優秀，學校與老師也盡力幫助，許多老師下課甚至放學後仍不辭辛勞輔導學生，取得好成績是所有人的功勞。