快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

羅東高中22人繁星錄取 5人通過醫學系第一階段篩選

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭羅東高中今年繁星入學22人錄取，5人通過各校醫學系第一階段篩選。記者陳敬丰／攝影
宜蘭羅東高中今年繁星入學22人錄取，5人通過各校醫學系第一階段篩選。記者陳敬丰／攝影

112學年度大學入學繁星推薦名單放榜，宜蘭羅東高中22人錄取，包含3位台灣大學、17位國立大學；另外有5位同學通過台大陽明交大等醫學系的第一階段篩選，進入第二階段的指定項目甄試，整體成績優異。

羅東高中今年有66位同學申請繁星推薦，錄取22人中，包含台清交成政等頂大，以及北大、師大、中央、中正、中興等國立大學，和東吳、中原、淡江、輔仁等著名私大，科系以一類組為主，如法律系、會計系、財金系，也有資工系、應數系等，還有1位學生錄取嘉義大學獸醫學系。

語文實驗班方昕旎參加校內老師設計課程「法庭有議思」，到台大發表學習歷程；她興趣廣泛，對法商都有興趣，學測成績出爐後考量分數，以法律系為主要目標，成功錄取台大法律系法學組。她說，進入大學後最想參加各種社團，發展不同興趣並擴展人脈。

羅高今年有5位同學通過台大、陽明交大、北醫大、高醫大與慈濟大學醫學系的第一間段篩選，接下來將進行第二階段指定項目甄試，如面試等項目，繼續爭取擠入醫學系的窄門。

據了解，羅東高中作為宜蘭地區升學成績優異的學校，在針對偏遠高中學子的繁星入學方面並不佔優勢；校長曾璧光肯定學生們的努力，他認為學生都非常優秀，學校與老師也盡力幫助，許多老師下課甚至放學後仍不辭辛勞輔導學生，取得好成績是所有人的功勞。

台大 陽明交大 羅東

延伸閱讀

繁星／林冠成、李育烜同班同學 一起攻上醫學系

南投中興高中繁星亮眼 張晏筠勇敢挑戰錄取台大化工

繁星公布 嘉義女中資優生蔡昀珊棄台大醫科選台大電機

繁星推薦亮眼 長榮高中上國立大學破七成

相關新聞

泰雅族「全村的希望」上政大 留台獨居男孩不補習上台大

112學年度繁星推薦放榜，忠明高中42人上榜，劉銪宸是泰雅族原住民，上政治大學地政學系土地管理組。去年8月申請原住民委員...

屏東潮州高中繁星錄取人數達百人 全縣第一成績亮眼

大學甄選入學委員會今公布112學年度繁星推薦招生篩選結果，去年度錄取人數全國第1的屏東縣國立潮州高中，今年度共106人錄...

普台高中摘星 南投狀元林方偉鎖定中國醫過一階

南投縣普台高中林方偉今年以4科57級分，成南投學測狀元，今大學繁星推薦放榜，他通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段，輔修中醫...

雲林繁星閃亮！文生中學兩弱勢生靠「這招」英文滿級分

繁星今天放榜，雲林縣虎尾高中、文生中學、北港高中成績亮眼，不僅多人通過醫學系第一階段「醫帆風順」，每位高分生都分享讀書撇...

影／社團玩龍獅隊 會玩又會讀錄取國立陽明交大

今天大學繁星放榜，常春藤高中學生陳彥凱與黎光洋社團加入龍獅隊社團，除了身手矯捷、體能十足，靜下心也能專注讀書；常春藤高中...

「郭台銘」也上榜！繁星考上嘉大機械 盼當鴻海人

大學繁星今放榜，國立暨大附中今年繁星錄取率9成2，創校史紀錄，而錄取名單上還出現「郭台銘」，考取國立嘉義大學機械與能源工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦