繁星／同班林冠成、李育烜 一個陽明交醫學 一個台大資工

大學繁星推薦放榜，雲林正心中學林冠成原本想當電機工程師，卻因常到醫院美食廣場吃飯，萌發了「想幫助病友及家屬」的想法，決定就讀醫學系，已通過陽明交大醫學系第一階段；同班同學李育烜學測59級分，申請台大醫學系不成問題，但他享受寫程式的過程，甚至為此自學，以第一志願錄取台灣大學資訊工程學系。

林冠成小時候的志願原本是電機工程師，高一時因為每周到圖書館讀書，休息時間就到鄰近醫院的美食廣場用餐，看到許多病友、家屬承擔龐大的心理跟經濟負擔，讓他有了想幫助人的想法。

他從國小時就熱愛電吉他，還跟叔叔借來自學，為了幫助病友，他若有空閒時間，便帶著電吉他到醫院表演，給予病友及家屬支持，他說，透過音樂表演，認識很多人，得到很多回饋是意外收穫。

這次通過陽明交通大學醫學系第一階段，他認為也許是老天安排的機緣，若順利錄取，他要結合對電機工程的興趣，選擇醫師工程組，幫助更多病友及家屬。

不惶多讓，同班同學李育烜以第一志願錄取台灣大學資訊工程學系，校長林佳慧說，李育烜學測成績59級分，申請台大醫學系沒有問題，但他對資訊工程有濃厚興趣，去年與同學組隊參加智慧鐵人創意競賽，僅輸給北一女中及建國中學隊伍，獲得全國季軍。

一同參加的吳冠廷也經繁星錄取台灣大學大氣科學學系、沈家瑜錄取清華大學化學工程學系、王于珊則以特殊選才錄取中央大學物理系。

李育烜說，高中一年級的資訊科技課程，開啟他對資工的熱情，他很享受解題、邏輯思考的過程，但因學校教的都是基礎課程，他自己上網找資料、買書鑽研，培養程式演算法的能力，計畫大學畢業後到美國留學、就業，從事相關工作。

李育烜、林冠成也分享兩人讀書秘訣，兩人一致認為老師上課時認真聽，回家複習過，就能有好的學習效果，李育烜也提醒，考試時特別是數學這類的題目，一定要靜下心將題目看清楚，才不會犯了粗心的錯誤。

繁星放榜正心中學共有8位學生林冠成、張仲昆、簡廷翰、王鈺雯、林承昱、徐祥盛、林勖恩、顏秉壕分別通過陽明交大、臺北醫學大學、中國醫藥大學、長庚大學、輔仁大學、中山醫學大學、慈濟大學醫學系及高雄醫學大學牙醫學系第一階段篩選，台、清、陽交、成、台師、政等頂大共26位。