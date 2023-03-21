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南投中興高中繁星亮眼 張晏筠勇敢挑戰錄取台大化工

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中興高中繁星推薦入學表現亮眼 ，多人錄取台清交等頂尖大學。記者江良誠／攝影
中興高中繁星推薦入學表現亮眼 ，多人錄取台清交等頂尖大學。記者江良誠／攝影

大學繁星推薦入學今天放榜，南投縣中興高中共錄取54人，報名錄取率76%，比去年成長近兩成；國立大學錄取37人，錄取比率高達近70%，也比去年57%成長逾兩成。錄取台大 化工系的張晏筠說，她感謝老師的指導讓成績進步，讓她挑戰台大並如願錄取。

中興高中校長陳江海說，這次繁星學校推薦第一順位之學生錄取率為100 %，其中8人錄取頂尖大學台大、清大、陽明交大、成大、政大，12人錄取三所師大及中字輩5所大學，總計中字輩以上大學錄取20人。其中，包括清大、成大、政大、中央、臺北大學等皆有2位以上錄取，中興大學更有3人錄取。

今年也是首度有原住民學生參加繁星推薦，黃彥泓是花蓮縣阿美族人，第一志願為政治大學公共行政系，他曾經擔任棒壘社社長，希望以後擔任公職為民服務。施昱瑋是布農族人，並且通過母語中級認證，從國小開始連續8年都是學校班長。

另外低收入戶的林姓學生，由母親獨力撫養，每天從彰化搭公車通勤到學校就讀，也沒有經濟跟時間參加補習，在校3年學校提供各項補助支持，今年如願進入醫學大學相關科系就讀，他期待未來能有穩定的工作減輕母親負擔。

陳江海說，繁星推薦對社區型學校是有力管道，辦學績優的學校更能展現優勢，學校對於導師、任課教師、教務處、輔導室，採科學數據分析比對與選填志願輔導，協助學生發揮優勢，今年繁星推薦成績比過去表現更好，證明「在地人、在地學，用功學、有前途」，希望更多學生選擇在地高中升學，才是最好的雙贏策略。

國立中興高中繁星推薦入學表現亮眼，第一順位錄取率更達百分之百。記者江良誠／攝影
國立中興高中繁星推薦入學表現亮眼，第一順位錄取率更達百分之百。記者江良誠／攝影
中興高中學生張晏筠感謝老師指導，讓她成績持續進步，如願錄取台大化工系。記者江良誠／攝影
中興高中學生張晏筠感謝老師指導，讓她成績持續進步，如願錄取台大化工系。記者江良誠／攝影

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