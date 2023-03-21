前鎮高中繁星計畫74人摘星 國立大學和醫學院系占62%

112學年大學繁星計畫放榜，高雄市前鎮高中74人錄取，國立大學和醫學院系占62%，15人分別錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大、中山、中興、中正、中央等熱門科系。數理特色班、人文特色班共有25位名學生上榜，美術資優班2生分別錄取台北藝術大學、台灣藝術大學。

前鎮高中人文班學生陳凱綸，從小關心國際議題，在學期間也保持優異成績，如願考上國立台灣大學法律學系法學組。數理班學生宋知芸三年成績穩定排名全校前1%，在多元選修課程做有關遺傳的專題報告，發現自己對生醫方面很有興趣，考上中國醫藥大學藥學系。

普通班學生林雅萱家住美濃，媽媽是務農的新住民，家境並不富裕，學校協助她申請五甲媽祖慈善會助學金，減輕家裡負擔。雅萱平時認真向學、積極努力，這次繁星考上國立台灣師範大學企業管理學系。

另外有8名學生透過希望入學、特殊選才，已成為大學新鮮人。黃湘綺、莊茱安考取台灣大學；李福昌考取清華大學，同時發取另外6所國立大學；數理班王彥皓考取國立陽明交通大學；數理班李承恩考取中正大學；黃筱嵐考取高雄醫學大學；曾子安考取慈濟大學。

美術資優班郭峻睿申請錄取了4所美國大學，包含全美排名第一的羅德島設計學院美術學系、芝加哥藝術學院，馬里蘭藝術學院提供獎學金，表現傑出。

前鎮高中表示，學校積極推動高中優質化計畫，也是108課綱前導學校，提供多樣校訂必修及多元選修課程供學生學習，培養學生各項素養能力，協助學生找出自己的志向、發揮潛能，適性揚才。