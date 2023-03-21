聽新聞
test
0:00 / 0:00
有望成首對雙胞胎醫學生 台東高中兄弟檔繁星通過醫學系第一階段
大學甄選入學今公布繁星推薦錄取榜單，國立台東高中及女中成績優異，2校錄取人數都比去年成長，東中共計53位上榜，東女則有55位上榜。其中，東中陳典佑與陳典亨雙胞胎兄弟，雙雙都通過醫學系第一階段，若通過第第二階段，兄弟倆就確定錄取，成為台東首對雙胞胎醫學生。
東中校長蔡美瑤表示，今年繁星推薦上榜人數共53位，錄取人數中有超過58.49%比例錄取國立大學校系，較去年更有成長，其中4位學生通過醫學系第一階段，包括台大學醫學系的楊采峰、陽明交通大學醫學系的陳炳廷及台北醫學大學醫學系陳典佑和長庚大學醫學系的陳典亨。
另東女今年通過篩選共55位，其中1人錄取台大機械工程學系、有3人分別通過陽明交通大學醫學系、高雄醫學大學牙醫學系和中國醫藥大學牙醫學系第一階段。美術班也有2人繁星錄取高雄師範大學與屏東大學。上榜率達64%，較去年上升4%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言