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有望成首對雙胞胎醫學生 台東高中兄弟檔繁星通過醫學系第一階段

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

大學甄選入學今公布繁星推薦錄取榜單，國立台東高中及女中成績優異，2校錄取人數都比去年成長，東中共計53位上榜，東女則有55位上榜。其中，東中陳典佑與陳典亨雙胞胎兄弟，雙雙都通過醫學系第一階段，若通過第第二階段，兄弟倆就確定錄取，成為台東首對雙胞胎醫學生。

東中校長蔡美瑤表示，今年繁星推薦上榜人數共53位，錄取人數中有超過58.49%比例錄取國立大學校系，較去年更有成長，其中4位學生通過醫學系第一階段，包括台大學醫學系的楊采峰、陽明交通大學醫學系的陳炳廷及台北醫學大學醫學系陳典佑和長庚大學醫學系的陳典亨。

另東女今年通過篩選共55位，其中1人錄取台大機械工程學系、有3人分別通過陽明交通大學醫學系、高雄醫學大學牙醫學系和中國醫藥大學牙醫學系第一階段。美術班也有2人繁星錄取高雄師範大學與屏東大學。上榜率達64%，較去年上升4%。

大學甄選入學今公布繁星推薦錄取榜單，國立台東高中共計53位上榜，錄取人數中有超過58.49%比例錄取國立大學校系，較去年更有成長。圖／台東高中提供
大學甄選入學今公布繁星推薦錄取榜單，國立台東高中共計53位上榜，錄取人數中有超過58.49%比例錄取國立大學校系，較去年更有成長。圖／台東高中提供
台東高中陳典佑（左二）與陳典亨（左）雙胞胎兄弟，雙雙都通過大學醫學系第一階段，若通過第第二階段，兄弟倆就確定錄取。圖／台東高中提供
台東高中陳典佑（左二）與陳典亨（左）雙胞胎兄弟，雙雙都通過大學醫學系第一階段，若通過第第二階段，兄弟倆就確定錄取。圖／台東高中提供

繁星 台東 陽明交通大學

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