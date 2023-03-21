二信沈晁宇錄取台大數學系 手機拍縮時讀書方法很特別

繁星入學今天放榜，大學學測基隆市自然組榜首沈晁宇，如願錄取他唯一志願台灣大學數學系。他考前衝刺的讀書方法很特別，為不讓手機影響讀書專心度，想了兩全其美的方法，用手機將讀書過程用縮時攝影錄起，休息時再放給自己看，效果很好。

繁星入學今天放榜，二信高中29人上榜，成為今年第一波的準大學生，其中登上台灣大學有3人、清華大學1人、陽明交大1人、成功大學2人、政治大學1人、台北大學3人、中字輩大學4人。

今年大學學測基隆市自然組榜首沈晁宇，如願錄取他唯一志願台灣大學數學系，另外同為頂大班的同班同學蔡誼勳也錄取數學系，兩人再度成為「頂大同學」。還有錄取台大藥學系的溫家瑜，加上希望入學已錄取台大生化科技系1人，累計已有4人先登上台大

沈晁宇大學學測59級分，勇奪基隆市榜首，他堅定信念一心一意想進台大數學系，因為他認為數學系未來研究所的選擇可以更寬廣。

沈晁宇考前衝刺時的讀書方法很特別，為了不讓手機影響自己的讀書專心度，想了一個兩全其美的方法，就是用手機將自己的讀書過程用縮時攝影錄起來，休息時間再放給自己看，一方面休息一方面看看自己讀書時的認真過程，增加讀書的樂趣及效益。

二信指出，日前台大校長陳文章曾表示，台大計畫將繁星推薦名額從現今的10%，提升至15%，陽明交大及清大也將比例推高，因繁星管道入學的學生程度及適應力均佳，普獲大學端肯定。

二信說，對學生而言，除醫牙學系外繁星都是一階段錄取，免除面試與學習歷程審查，加上早放榜，所以該管道對學生來說壓力及變數皆最小，值得好好把握。

二信高中校長林立表示，從頂大的繁星入學比例調升，可以看出基隆學子選擇在地就學，比起奔波讀台北的明星高中，更有機會利用繁星管道進入台、清、交、成、政等頂尖大學。

林立提醒，須注意的是繁星不僅看重在校成績排名，學測成績更要先通過校系設下的檢定門檻才有機會，「這是大學校系維護自身水準的機制，不保障每個高中都有人能錄取台大，所以想藉繁星上到頂大，仍須在大學學測有好成績才行」。