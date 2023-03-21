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台南善化社區高中繁星85人上榜 3人進台大創歷年新高

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化社區高中繁星85人上榜，3人進台大創歷年新高。圖／校方提供
台南善化社區高中繁星85人上榜，3人進台大創歷年新高。圖／校方提供

大學「繁星推薦」今天放榜，台南善化高中85人上榜，30人錄取國立大學，今年有3人進台大創下歷年新高。

校方表示，當中考上台大化工系的蔡元軒、政大哲學系余叡誠、成大化工系的林秉賢與中央地科系的蔡蕎安，國三時以善化高中為第一志願、努力學習，果然不負眾望，考上心中理想校系，證明當初選擇正確。

蔡元軒國中教育會考5A且在善化高中學業名列前茅。他表示，自己堅持做好三件事：第一自學一門科目(非考科)，別枯坐在知識象牙塔，要學會走出來，第二珍惜身邊的人，相識即有緣，把握每個階段的好友很重要，第三養成良好運動習慣，強健的體魄勝過金山銀山。

蔡蕎安在自主學習課程專研地震理論，結合自身繪圖功力，手繪台灣斷層分布，未來將研究地震等知識，要讓位於環太平洋火山帶地震活躍區的台灣人民，提早預防以減少災害帶來的損失。

校方表示，楊銘軒與梁馬利亞通過台大希望入學甄選，錄取機械工程與社會學系，努力突破生活困境，樹立良好學習典範。楊銘軒從小對機械產品感到興趣，喜歡設計研發或組裝操作，在家庭物資匱乏環境中保有學習熱忱投入，得知自己錄取時，想勉勵與自己處於相同困境的學弟妹：「抱怨身處黑暗，不如提燈前行；感嘆生活貧瘠，不如勇敢逐夢」。

梁馬利亞曾任班級聯合自治會秘書長、參與2021寫信馬拉松行動與2022聲援烏克蘭活動，曾獲「112年台南市中等學校優秀青年」。

校長陳培德表示，善化高中是以全人發展為目標的社區高中，重視每個孩子的適性發展，今年大學繁星及希望入學成績能夠再創新高，要感謝全體教師用心指導，讓學生在學校校本課程及加深加廣課程的引導下，得到最佳的學習成效。

台南善化社區高中繁星85人上榜，3人進台大創歷年新高。圖／校方提供
台南善化社區高中繁星85人上榜，3人進台大創歷年新高。圖／校方提供

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