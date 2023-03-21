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高三每天騎單車上下學為參加晚自習 繁星錄取台大園藝系

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏北高中學生繁星計畫表現亮眼，楊千霈（右三）、沈柏宏（右二）錄取台大，尤庭萱（右四）錄取成大、邱詰維（左三）錄取清大，感謝師長。圖／屏北高中提供
屏北高中學生繁星計畫表現亮眼，楊千霈（右三）、沈柏宏（右二）錄取台大，尤庭萱（右四）錄取成大、邱詰維（左三）錄取清大，感謝師長。圖／屏北高中提供

今天是繁星推薦放榜，國立屏北高中三年級楊千霈，國中會考4A1B入學，高三時，因學校晚自習結束後沒有校車，她為留校念書，每天上下學騎單車來回約10公里，學測拚出好成績，因喜愛植物，繁星錄取台大園藝系。

屏北高中指出，高三學生224人中，報名繁星82人，今天放榜共有68人錄取，其中錄取國立有24人（占35.3%），錄取醫學相關科系有11人、師範院校7人、頂大4人。繁星錄取率達83%。

屏北高中三年級楊千霈錄取台大學園藝系，鹽埔國中畢業，國中會考4A1B，就近選擇屏北高中，高一的胞妹受她的影響選讀屏北。學測成績以國英頂標、數學自然前標的優異成績，成為台大新生。楊千霈在校排名4％，撕榜序第8，在大部分人不看好情況，勇敢選填台大園藝，她感謝父母支持。

楊千霈為了在放學後留校參加晚自習，高三學測前每騎單車上下學，學校與家裡距離約五公里，需比別人更加努力、付出更多時間。

沈柏宏錄取台灣大學資工系，他表示，選擇屏北因離家近，他分享讀書方法，課本後面習題反複練習，課堂認真聽，不會馬上問，回家多練習，養成規律作息習慣，累積學科實力。

邱詰維錄取清大物理學系，他說，學校是遠離塵囂適合讀書好地方，學校裡除鳥叫聲之外就是讀書聲，校園到處都是綠油油的一片，心曠神怡。

尤庭萱錄取成功大學統計系，她在校常拿獎學金，英語多益測驗拿到785高分，她說，學校周遭3公里沒有住家及店家，適合學習讀書。高一時就開始準備學測，上課認真，遇到疑問或不會的地方就馬上問老師，努力做到預習、複習的功夫。

小清華原民專班的陳奕錄取台灣師大心輔系，他說，學校四周都是農田，遠離商店及住宅區，可以靜心學習的好地方，小清華原民班須住宿，更有充足的時間預習、溫習及複習。準備學測不偏廢某科，平均發展。

屏北高中教務主任黃献宗表示，屏北高中的學生在國中會考成績大部分中上，經3年學習，透過繁星推薦，錄取心中理想大學，只要課程規畫的好，學生個個都能適性發展。

屏北高中校長林宏澤說，感謝學校行政團隊，輔導室主任張淑麗、老師曾婷瑜逐一對高三學生提供升學諮詢輔導，以各科成績人數推估，再依學生性向、學力綜合研判可能摘星的學校或科系，掌握學生的意向後由學生撕榜，創造出多贏的局面。

屏北高中學生繁星計畫表現亮眼，錄取率達83％。圖／屏北高中提供
屏北高中學生繁星計畫表現亮眼，錄取率達83％。圖／屏北高中提供
屏北高中楊千霈錄取台大園藝系，高三為準備學測，參加學校晚自習，每天騎單車上下學。圖／屏北高中提供
屏北高中楊千霈錄取台大園藝系，高三為準備學測，參加學校晚自習，每天騎單車上下學。圖／屏北高中提供

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