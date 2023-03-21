慧燈中學繁星推薦錄取率逾七成 連續蟬聯宜蘭縣冠軍

大學繁星推薦入學放榜，宜蘭私立慧燈中學今年共有83名學生報名，59人獲得錄取，錄取率高達71%，蟬聯宜蘭縣冠軍寶座，其中有29人錄取國立大學，也就是錄取學生中，每2人就有1人錄取國立大學，成績亮眼。

在慧燈繁星推薦的榜單中，醫學相關科系有王柏淞通過國立陽明交通大學醫學系、蕭詠嘉通過台北醫學大學牙醫學系。王柏淞是宜蘭知名律師王清白的兒子，他從國中就進入慧燈，喜歡這裡的學習氛圍，以前曾有補習，升上高中後來就沒有補習，在學校老師的引領下按部就班學習，他幾乎不熬夜，學業壓力大時，透過騎車打球紓壓，很感謝學校師生培伴他學習成長。

長相甜美的蕭詠嘉家住新北市汐止，也是從國中就進到慧燈就學，一路升上高中，她坦誠在高中時期曾經遇到撞牆期，考試都考不好，一度覺得念書沒什麼用，幸好老師鼓勵她走出困境，這次覺得自己有考出好成績，將來希望有機會從事兒童牙醫。

國立大學部分，該校學生石逸姍錄取台灣大學財務金融學系；張倖嘉、何家寶分別錄取國立陽明交通大學電機工程學系及土木工程學系；李晨瑀、李方志、謝予哲分別錄取國立清華大學生命科學系、數學系及化學工程學系；張宴菱錄取國立政治大學國際經營與貿易學系；邱浩庭、許文廷同學則錄取國立成功大學工業設計學系及電機工程學系，另有19位學生錄取國立台灣師範大學等優秀學府。

宜蘭私立慧燈中學今年有83名學生報名繁星升學，59人獲得錄取，錄取率高達71%，蟬聯宜蘭縣冠軍寶座，其中有29人錄取國立大學，每2人就有1人錄取國立大學，成績亮眼。記者戴永華／攝影

校長游文聰指出，這次入學繁星推薦榜單的表現亮眼，再次證明慧燈中學的優良教育品質和學生們的出色表現，在學校的引領和培養下，學生不僅有優秀的學業成績，更具備扎實的專業知識和廣泛的人文素養，成為受到各大學青睞的優秀學子，學生也能實現自己的夢想。