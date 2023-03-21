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繁星入學今天放榜 苗栗君毅中學出現首位「台大生」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南君毅中學高中部34人參加，31人順利錄取心目中的第一志願，其中徐子晉、方致勲、曾婉婷、杜玟葶、連芷誼、張育豪等6位同學如願錄取台大、交大、政大、成大、中央、台師大等一流學府。圖／校方提供
竹南君毅中學高中部34人參加，31人順利錄取心目中的第一志願，其中徐子晉、方致勲、曾婉婷、杜玟葶、連芷誼、張育豪等6位同學如願錄取台大、交大、政大、成大、中央、台師大等一流學府。圖／校方提供

112年大學繁星推薦入學今天放榜，苗栗縣君毅中學高中部34人參加，31人錄取心目中的第一志願，校方表示，今年升學成績大幅成長，國立大學錄取人數13人，比例達30%，較去年成長130%，其中徐子晉順利錄取國立台灣大學政治系，是該校第1位考取台大的學生。

校方表示，今天上午9點左右就看到榜單，家住在頭份的徐子晉，放棄新竹高中而選擇直升該校高中部，高三準備學測時，因為熱衷社會運動，他還抽空在家鄉宣傳18歲公民權複決案，想為社會與青年貢獻力量，今年學測他發揮實力，以繁星2％的威力，順利錄取國立台灣大學政治系，成為該校首位「台大生」。

君毅高中副校長江政昌表示，有許多孩子在國中會考時失常，但高中三年來勤奮不懈的努力，取得繁星資格反而錄取更好的大學；校方「繁星計畫輔導小組」集合有經驗的師長、行政同仁，與每位同學面談、討論、線上查詢、更協助前段同學往上填，以兼顧同學的志向及繁星CP值，這不但突顯君毅高中的用心，也是小型學校才有的優勢。

另外，高中資訊科學生參加今年高雄國際發明展斬獲三金、一銀、一名大會特別獎，成績亮眼，今天上午也前往縣府接受表揚。

繁星 學測 台大

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