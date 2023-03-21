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成德高中繁星傳捷報！66顆星星閃耀 錄取率達68%

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
成德高中校長楊青山說，今年大學繁星報名人數共97位，錄取人數66位，錄取率達68 %，比去年提升2個百分點。圖／成德高中提供
成德高中校長楊青山說，今年大學繁星報名人數共97位，錄取人數66位，錄取率達68 %，比去年提升2個百分點。圖／成德高中提供

112年大學繁星放紅榜，成德高中共摘66顆星，校長楊青山今說，今年大學繁星報名人數共97位，錄取人數66位，其中26位考上國立大學，台大、清大、陽明交大、成大、台師大、政大、中央、中興等頂尖國立學校校皆有上榜，錄取率達68%，比去年提升2個百分點，升學表現於平穩中持續成長。

錄取台灣大學的同學彭研蓁說，考上台大非常開心，覺得上課認真聽老師講課很重要，下課有不懂的地方馬上詢問老師，遇到不會的問題同學會很樂意幫忙，.對於較弱的科目會多練習題目，並確實做訂正，各科的基本觀念也會找老師做確認，上了大學想修習雙主修，以擴充專業領域，多接觸學校活動，擴展自己的人脈，期待能夠學以致用。

錄取清華大學的同學張宸瑜分享讀書經驗，她說，上課的時候認真聽講，多練習，多做筆記，平時專注的讀書，並動手寫題目，不被周遭事物所影響，遇到不會的問題或題目就詢問同學或老師，想要學習諮商相關領域專長去幫助需要幫助的人，未來想繼續進修相關科系的研究所，畢業後考取諮商執照，並從事諮商相關工作。

錄取陽明交通大學的同學戴利璇則認為自己沒有其他專長，讀書能讓自己擁有目標，所以透過平時上課認真聽講與努力學習，終於錄取頂大實現心中的夢想，希望未來能夠從事公職。

錄取成功大學的同學郭禹碩說，來到成德高中時剛開始難免會覺得沒有自信，平時有時間就讀書，放學會到圖書館等地方讀書，認為良好的讀書環境很重要，只要努力就能考上頂大，所以當初選擇就讀成德高中是很值得的事，希望未來能在成大拿到碩士或是雙學位。

楊青山說，這些繁星考上頂大的學生皆有能專心於自己的課業並對自己的未來抱持夢想，用持之以恆的學習態度來打造自己的願景。學校近三年來致力於學校教學環境的營造，教學設備和學習環境改善，打造絕美的圖書館提升學生的閱讀及學習力，學生得以在美學環境中學習，加上老師們的努力，今年學測除國文、社會有滿級分的表現外，單科成績達頂標的達69人次，繁星放榜更有好表現，為新竹市高中摘星最多學校。

繁星 圖書館

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