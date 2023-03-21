極偏六龜高中繁星6全壘打上榜 合唱團長錄取高醫醫管系

大學繁星今天放榜，屬極度偏遠的六龜高中6名學生報名，全數上榜自己最熱愛的校系，包括語文、醫療、社工、大傳、餐飲等科系。其中六龜高中合唱團長呂盈萱錄取高雄醫學大學醫務管理學系，熱愛語言的李佩宸錄取東海大學中文系。

「高嶺之上的花，是要逆著勁風而生。」六龜高中校長梁華蓁表示，位處極度偏遠的六龜高中有不少學生因為家境因素會選擇先就業未來再繼續念書，或者就讀夜間部半工半讀，有的則選擇從軍。她很肯定學生選擇先能經濟獨自自主，再同步規畫求學之路，今年的繁星，就有學生雖具資格但不參加，而6位報名繁星的學生則全數上榜自己最熱愛的校系。

六龜高中合唱團長呂盈萱，繁星錄取高雄醫學大學醫務管理學系。她從國中開始唱歌，深受合唱團指揮醫師陳俊志影響，對於醫療服務相當感興趣。盈萱關注到偏鄉兒童的學習遲緩，不但利用課程研究語言治療相關知識，更在升學路上毫不猶豫投入相關科系。

六龜高中輔導主任謝又芬每年陪伴孩子選擇科系，她表示，繁星計畫的確給予偏鄉學生許多勇敢逐夢的勇氣，近幾年六龜高中透過繁星計畫升上大學的學生，都非常珍惜得來不易的機會，多半以半工半讀方式完成學業。學生科系選擇是從未來職涯鏈結而非名校迷思，表示六中在生涯輔導很到位。

學生李佩宸錄取東海大學中文系，她自學韓文，無論課程中、閒暇時都會走訪圖書館借用館藏，面對資源的匱乏，更將觸角伸入網路資源。錄取義守大學廚藝暨美食學系的黃靜秋，則是在校內多元選修課程時，就已經考取調飲丙級證照，努力為未來鋪路。佩宸與靜秋都是靠自己努力求學、申請獎助學金完成學業的學生，還有普仁基金會長期照顧。放榜後，校方也正在協助她們申請獎學金就讀大學。

梁華蓁表示，對偏鄉許多家庭弱勢學生來說，大學端可以提供多少學費補助或是獎助學金，以及未來就業率，都是校系選擇的一個考量。這幾年也會有學生選擇南華大學就讀，陳姝妍就錄取南華大學的社工系，林臾柔則錄取南華大學大眾傳播系數位影音組，姝妍希望能在人口老化的偏鄉貢獻一己之力，期盼自己的微薄之力化成一盞燭光，臾柔則希望透過新興的影音媒體傳播，能夠讓更多人看到六龜這片屬於高雄的淨土風光。