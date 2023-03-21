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繁星推薦1到7類放榜！錄取率62.71％ 缺額人數文化最多、台大有10名

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繁星推薦1到7類放榜！錄取率62.71％ 缺額人數文化最多、台大有10名

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學「繁星推薦」今公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果。圖／聯合報系資料照片
大學「繁星推薦」今公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果。圖／聯合報系資料照片

112升大學「繁星推薦」今日公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果，第一類至第七類學群共計錄取362所高中推薦的1萬4431名一般生，錄取率為62.71%，較去年增加0.9%。第一至第七類學群則有1330個缺額，亦較去年增加411個，各校以中國文化大學257個缺額為最多。

大學繁星推薦招生是由各高中推薦優秀學生參加，由大學依學測成績、校內成績、術科考試、高中英聽等設定檢定標準，後續依報名者比序分發。

大學甄選入學委員會表示，今年共66所大學1789個學系參加招生，提供1萬5989個招生名額，以及1990個原住民外加名額。第一類至第七類學群共計錄取362所高中推薦的1萬4431名一般生，錄取率62.71%，較去年增加0.9%；外加名額則錄取203名原住民生，錄取率87.12%，較去年減少5.01%。

第八類學群醫、牙學系報名人數共計699人，較去年739人，減少40人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有350人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有67人。

甄選會指出，第一類至第七類學群招生名額報名人數、錄取人數均較去年減少，招生缺額1330個，則較去年增加411個缺額，將回流至分發入學管道招生。

甄選會數據也統計，繁星推薦招生缺額數最多的學校為中國文化大學，缺額257個，其次為真理大學152個，以及長榮大學107個。也是本次繁星缺額中，三間缺額逾100的學校。頂大台大則有10個缺額，成大17個缺額，陽明交大和清大則個別為8個缺額。

此外，甄選會數據指出，今年錄取人數最多前11所高中學校為私市立人高中，175人報名中有117人錄取；其次為私立弘文高中，143人報名共108人錄取；國立岡山高中則是155人報名，107人錄取。

甄選委員會提醒，今天上午9時起開放學生查詢分發比序錄取或篩選結果，同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果。

甄選會也指出，第一類至第七類學群分發錄取生即取得各該校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名112學年度大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。

繁星 文化大學 原住民

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