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大學個人申請5萬3856個招生名額 3月23日起受理報名

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
大學甄選入學委員會今天表示，將於3月23日起開始受理112學年度大學「申請入學」報名，每一考生申請校系數以6校系為限。本報資料照片
大學甄選入學委員會今天表示，將於3月23日起開始受理112學年度大學「申請入學」報名，每一考生申請校系數以6校系為限。本報資料照片

大學甄選入學委員會今天表示，將於3月23日起開始受理112學年度大學「申請入學」報名，每一考生申請校系數以6校系為限，今年有67所大學共計有2229個學系（組）參與招生，招生名額總數為5萬3856個（含願景組143個、資安組68個）、離島外加名額256個、原住民外加名額3312個、願景計畫外加名額415個。

大學個人申請報名即將開跑，甄選會提醒，報名方式分為學校集體報名及考生個別報名，考生須擇一辦理，若有重複概以學校集體報名資料為準。每一考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元，其中低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第一階段報名費減免60%。

甄選會表示，報名期間自3月23日至3月24日每日上午9時起至下午9時止，若參與學校集體報名者，依集報學校規定時間辦理，一律採用網路報名，為避免網路塞車，請盡早上網報名。

甄選會說，報名參加「申請入學」招生的每一考生，皆應至甄選委員會網站，自行設定個人專屬密碼。此密碼也是報名、篩選結果（及分發結果）查詢、上傳（勾選）審查資料、應屆畢業生查詢第六學期修課紀錄、登記志願序、網路聲明放棄等系統所需輸入的證號，請妥善保管，切勿將密碼告知他人。

甄選會也提醒，111學年度起學科能力測驗數學考科分為數學A與數學B兩考科，依申請入學招生簡章規定，如校系同時將數學A、數學B設為其檢定科目，考生僅需通過其中一科檢定標準。今年同時將數學A、數學B設為檢定科目的校系共93個校系，若考生僅報考數學A、B其中一科，且應考的科目成績通過此等校系所設的檢定標準，仍可報名該校系。

甄選會說，報名截止後，將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計3月30日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果。屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選會不另行寄發書面通知。

願景 學測 低收入戶

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