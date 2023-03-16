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中原大學調查：七成學生認為無需訂定ChatGPT使用規範

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
聊天機器人ChatGPT引發熱議與風潮，不少學生也開始運用輔助撰寫作業、報告。記者侯永全／攝影
聊天機器人ChatGPT引發熱議與風潮，不少學生也開始運用輔助撰寫作業、報告。記者侯永全／攝影

中原大學近日針對ChatGPT以及AI教學影響，向全校師生進行問卷調查。其中校內師生均超過六成使用過ChatGPT，近三成學生認為ChatGPT可幫助學習時抓重點摘要、翻譯文章，有七成學生認為無需訂定規範；也有三成五的教師對於學生利用ChatGPT完成課業保持開放的態度。校內教師認為，教師未來的挑戰在於如何引導學生思辨，與其限制使用不如鼓勵使用。

中原大學今舉行台北記者會，公布「ChatGPT及AI對教師教學與學生學習的輔助及影響」問卷調查結果，3月8日至10日已回收問卷1101份，包括學生983份、教師118份。

調查結果顯示，約三成學生認為ChatGPT可幫忙抓重點摘要、翻譯文章，二成四的學生則認為可用來寫報告或作業。但也有學生提到，恐過於依賴ChatGPT而懶得學習，或失去獨立思考能力。

但值得留意的是，將近七成七的學生認為學校無需制定ChatGPT使用規範，在於ChatGPT確實可幫助學生學習、給予不一樣的想法，但學生仍不能全盤接受，還是需經過思考消化，將ChatGPT的答案當作參考案例，最終答案還是要自己產出。

該問卷也針對教師做調查，調查結果顯示，三成五的教師對修課學生利用ChatGPT協助完成課程作業持開放態度，也有五成三教師認為，將視作業屬性或內容而定，僅有一成教授認為無法接受。

問卷內容顯示，中原大學教師認為，老師們的挑戰是怎麼引導學生思辨，更該在意學生有沒有學到東西，與其限制學生使用，還不如鼓勵使用。但道德性、倫理性一定要列入考量且需再三提醒。

中原大學教務長皮世明表示，學校不可能禁止ChatGPT，但站在教育者的立場也不能都不管。最少須告訴學生，不能把ChatGPT當成搜尋引擎，其生成內容可當作參考，但還是要查證和消化。

此外，由於正值升學際，外界擔心學生使用ChatGPT製作備審資料，皮世明說，針對申請入學一項，會請各院系委員掌握書面審查要點，仔細評估學生的學習動機、興趣、能力及特質，並在面試階段透過口試、筆試、實作確認學生提供的資料。

皮世明也說，鼓勵學生善用ChatGPT或AI等工具，也會教導學生正確使用，同時也鼓勵學生有更多思辨，未來學校也會持續透過教師研習、工作坊等探討ChatGPT及AI在教與學方面的應用。

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