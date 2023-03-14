快訊

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

「料理的鐵人」名廚陳建一病逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四技二專技優保送放榜 分發錄取率92.74％比去年高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天公告。示意圖。本報資料照片
112學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天公告。示意圖。本報資料照片

112學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天（3/14）公告，技專校院招生委員會聯合會於今日上午公告112學年度四技二專技優保送入學招生統一分發錄取結果，最終分發錄取率為92.74%。

技專校院招生委員會聯合會今天上午10時，公告112學年度四技二專技優保送入學招生統一分發錄取結果，並開放考生上網查詢結果。技專招聯會表示，本學年度四技二專技優保送入學招生，共計20所科技校院參加招生，提供152個系科(組)、學程，招生名額共計490名。

技專招聯會表示，招生名額最多前三類別為10機械、25電子、60商業。符合保送資格報名考生計259人，其中報名考生人數最多前三類別為10機械、25電子、80工設。上網完成登記志願者計248人，經分發錄取230人，分發錄取率為92.74%，比去年90.72%略高。

技專招聯會主任王錫福提醒保送分發錄取生，必須於3月22日下午17時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

王錫福也說，已辦理完成報到手續的錄取生，除非以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等項招生，違者將取消考生錄取及入學資格。

繁星

延伸閱讀

高中生抵必修學分 台大基礎學科認證考試通過率僅二成

北科大高層訪捷克三名校 聚焦半導體、人工智慧合作

北科大新設太空系統工程研究所 首年招收15名碩士生

北科大新設太空系統工程所 4月10日開放報名

相關新聞

四技二專技優保送放榜 分發錄取率92.74％比去年高

112學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天（3/14）公告，技專校院招生委員會聯合會於今日上午公告112學年度...

連續500天不間斷練習 台中清水高中蔡翊昕多益測驗950分

台中市立清水高中高三學生蔡翊昕參加今年二月的TOEIC多益測驗，成績出爐，她考出950分優異成績，滿分990分，學生蘇峻...

學測廣播聲亂入申訴遭駁回 立委質疑考場應變措施不足

今年大學學測，高雄中正高中考場也傳出里長廣播干擾應試秩序，讓考生英文科作答思緒紊亂，事後該考區考生向大考中心提出數十份申...

台大校長：繁星占比擬增至15% 希望「鄉鄉有台大」

配合一一二學年個人申請、繁星推薦等招生管道開跑，台大昨舉行學系博覽會，校長陳文章透露，台大不只招收優秀的學生，也希望照顧...

繁星錄取前10 多私校、雙北社區高中

台大校長陳文章喊出「鄉鄉有台大」願景，盼照顧偏鄉弱勢學生。但根據甄選會統計，一一一學年繁星錄取人數最多的前十所高中，新北...

繁星推薦嘉惠弱勢？ 錄取前十名學校多社區高中、私校

台大校長陳文章喊出照顧弱勢「鄉鄉有台大」願景，盼逐年將繁星推薦管道佔比於10%提升至15%。但根據甄選會統計，111學年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦