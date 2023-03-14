四技二專技優保送放榜 分發錄取率92.74％比去年高

112學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天（3/14）公告，技專校院招生委員會聯合會於今日上午公告112學年度四技二專技優保送入學招生統一分發錄取結果，最終分發錄取率為92.74%。

技專校院招生委員會聯合會今天上午10時，公告112學年度四技二專技優保送入學招生統一分發錄取結果，並開放考生上網查詢結果。技專招聯會表示，本學年度四技二專技優保送入學招生，共計20所科技校院參加招生，提供152個系科(組)、學程，招生名額共計490名。

技專招聯會表示，招生名額最多前三類別為10機械、25電子、60商業。符合保送資格報名考生計259人，其中報名考生人數最多前三類別為10機械、25電子、80工設。上網完成登記志願者計248人，經分發錄取230人，分發錄取率為92.74%，比去年90.72%略高。

技專招聯會主任王錫福提醒保送分發錄取生，必須於3月22日下午17時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

王錫福也說，已辦理完成報到手續的錄取生，除非以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等項招生，違者將取消考生錄取及入學資格。