頂大比肩招生　台大校長陳文章：繁星推薦佔比增至15%

配合112學年個人申請、繁星推薦等招生管道開跑，國立台灣大學舉行學系博覽會，校長陳文章表示，目前繁星推薦、個人申請、分發入學三大升學管道，盼將繁星推薦從現今的10％佔比，提升至15％，以此扶弱並照顧鄉里，達成「鄉鄉有台大」的理想。有鑒於繁星推薦入學生程度、適應力均佳，清大和陽明交大等校，近年多已將繁星推薦名額佔比提升至15%。

陳文章指出，台大不只招收優秀的學生，也希望照顧台灣各城鎮和弱勢，「我們有個夢想，希望鄉鄉有台大。」讓不同鄉鎮的學生都能入學台大。

陳文章談到，教育部訂定繁星推薦佔比上限為15%，未來台大會逐年調整，如同過去台大希望入學的佔比也未達3%，但今年已達成了3%的目標。但相對而言，若繁星推薦佔比提升，分發入學就會相對少一些。

繁星制度於2007年上路，初衷盼縮減城鄉差距，讓資源稀缺的地區學生也能獲得進入好學校的入場券，首年12所大學參與，僅招收700多人，名額隨即逐年提升，近年多維持在1.6萬左右。

參加繁星推薦的學生須報考學測，並依在校成績行校內評比，學業成績全校排名百分比符合各大學規定才會獲學校推薦，受推薦者再憑學測成績參加檢定篩選，符合標準後，再依學測成績與在校成績進行比序。

過去台大學生多來自雙北等都會區，台大經濟系教授駱明慶在「誰是台大學生？多元入學的影響」研究報告中指出，繁星推薦上路後，確實降低了台大學生來自雙北的比例，研究也揭示，繁星推薦僅在台中市、 高雄市等六縣市中佔比較低，其餘縣市中佔比均高，顯示繁星推薦可分散都市作為台大學生來源的效果。

然而陽明交大、清大等校，近年繁星推薦名額佔比均已達15％。陽明交大副校長陳永富表示，校內確實統計過，繁星入學的學生程度、適應力均佳，個人申請入學的學生亦優秀，但適應不良的比例稍高。

陳永富指出，過去台大對繁星推薦的態度較保守，畢竟台大一定可以招到最好的學生，但綜觀各校經驗，繁星推薦入學的學生不會比較差，大學推動繁星，也能一定程度和社會責任連結。