繁星錄取前10 多私校、雙北社區高中

台大校長陳文章喊出「鄉鄉有台大」願景，盼照顧偏鄉弱勢學生。但根據甄選會統計，一一一學年繁星錄取人數最多的前十所高中，新北市有三所、台中市和台北市各二所，屏東縣、桃園市、苗栗縣各一所，其中雙北多是社區中學，台中則為私立中學。教育界指出，繁星其實已失去了當年扶弱的初衷，招到的反而是「家境殷實」的學生。

甄選會統計，一一一學年繁星錄取人數最多的前十所高中，新北市包括樹林高中、林口高中和新北高中，台中市則為立人高中和弘文高中，另外還有台北市育成高中和復興高中等，多是有名私校，又或是位於都會區的社區高中。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，以林口高中為例，不少學生是白領家庭，立人和弘文則是台中有名的私立學校，這樣的學生算不算弱勢，有待思量。此外，由於社區高中校排名競爭不若明星高中激烈，社區高中或私校多會發展繁星招生策略以吸引學生就讀，多少已失去當年的扶弱初衷。

台大前校長陳維昭先前也於演講時表示，繁星推薦上路後確實出現極端現象，曾發現不少本島生遠赴離島讀書，就是想憑在校成績，以繁星推薦上好學校。

由於繁星推薦除了要求學生在校成績百分比外，還需通過學系學測級分檢定門檻。全教總高中職主委張瓊方指出，即便學生成績排前百分之一，但若未通過校系學測門檻還是不能填，學校增加繁星占比，也要檢視學系門檻。否則若大學仍仍過度聚焦學測成績、用五標做門檻，最終還是在挑成績好的學生，只會變成提前搶學生的作法。