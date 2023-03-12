台大校長：繁星占比擬增至15% 希望「鄉鄉有台大」

配合一一二學年個人申請、繁星推薦等招生管道開跑，台大昨舉行學系博覽會，校長陳文章透露，台大不只招收優秀的學生，也希望照顧台灣各城鎮和弱勢，計畫將繁星推薦名額從現今的百分之十占比，提升至百分之十五。陳文章強調，「我們有個夢想，希望鄉鄉有台大。」讓不同鄉鎮的學生都能入學台大。

相較於台大計畫提高繁星推薦的招生名額，陽明交大、清大等校，近年繁星推薦名額占比均已達百分之十五。陽明交大副校長陳永富表示，校內確實統計過，繁星入學的學生程度、適應力均佳，個人申請入學的學生亦優秀，但適應不良的比例稍高。

繁星制度於二○○七年上路，初衷盼縮減城鄉差距，讓資源稀缺的地區學生也能獲得進入好學校的入場券，首年十二所大學參與，僅招收七百多人，名額逐年提升，近年多維持在一點六萬人左右。

參加繁星推薦的學生須報考學測，並依在校成績進行校內評比，學業成績全校排名百分比符合各大學規定才會獲學校推薦，受推薦者再憑學測成績參加檢定篩選，符合標準後，再依學測成績與在校成績進行比序。

過去台大學生多來自雙北等都會區，台大經濟系教授駱明慶在「誰是台大學生？多元入學的影響」研究報告中指出，繁星推薦上路後，確實降低了台大學生來自雙北的比率。

陳文章表示，教育部訂定繁星推薦占比上限為百分之十五，未來台大會逐年調整，但相對而言，若繁星推薦占比提升，分發入學就會相對少一些。

對於台大擬提高繁星名額占比，陳永富指出，過去台大對繁星推薦的態度較保守，畢竟台大一定可以招到最好的學生，但綜觀各校經驗，繁星推薦入學的學生不會比較差，大學推動繁星，也能一定程度和社會責任連結。

但清大副校長戴念華認為，近年繁星推薦受益多半是西半部社區高中，要鄉鄉有學生上頂大，須配合制度規畫、科系檢定篩選願意配合，才能達成扶弱理想。